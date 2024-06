Минулими вихідними в X (раніше Twitter) з’явилося відео із недавнього інтерв’ю із засновником Telegram Павлом Дуровим. У відео Дуров каже Такеру Карлсону, що він єдиний менеджер із продуктів в компанії, і що в нього працює лише «близько 30 інженерів».

Експерти з безпеки кажуть, що хоча Дуров вихвалявся своєю компанією, яка є «надефективною», те, що він сказав, насправді було червоним прапором для користувачів.

Грін мав на увазі той факт, що за замовчуванням чати в Telegram не мають наскрізного шифрування, як у Signal або WhatsApp. Користувач Telegram має розпочати «Секретний чат», щоб увімкнути наскрізне шифрування, що зробить повідомлення нечитабельними для Telegram або будь-кого, крім цільового одержувача. Також багато людей сумніваються в якості шифрування Telegram, враховуючи, що компанія використовує власний алгоритм шифрування, створений братом Дурова.

Lemme guess, none of these 30 staff include privacy or compliance people, and zero third-party audit is ever done to review potential security controls restricting access to users' data. "Please trust us" is not how security works. https://t.co/w7PBkU0TJR

— JP Aumasson (@veorq) June 22, 2024