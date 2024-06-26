Значно більше, ніж «30 інженерів»: в Telegram прокоментували побоювання експертів з безпеки

Після публікації матеріалу «Дуров хвалиться, що Telegram обслуговує «близько 30 інженерів» ─ фахівці з безпеки називають це «червоним прапором» для користувачів» з редакцією ITC.UA зв’язався представник Telegram та прокоментував основні моменти, які викликали занепокоєння експертів з безпеки.

Як заявив представник Telegram, стаття ресурсу TechCrunch, на якій засновано матеріал ITC.UA, значною мірою базується на неправильному розумінні того, що мав на увазі Павло Дуров. Він зазначив, що компанія має значно більший штат, ніж вказані у відео «близько 30 інженерів».

«У Telegram є 30 розробників, які створюють програми та їх інфраструктуру, але основна команда Telegram складається приблизно з 60 осіб. Ця команда навмисно маленька і наповнена експертами у своїх галузях. У результаті Telegram може реагувати набагато швидше, ніж компанії з величезними командами та довгим ланцюгом управління».

Окремо зазначається, що на додачу до основної команди з 60 осіб у Telegram також є окремі команди модерації та реагування на зловживання.

Додатково представник Telegram вказав на деякі неточності, що містяться в статті TechCrunch:

У Telegram немає дата-центрів в ОАЕ, і там не зберігаються дані користувачів.

Протоколи шифрування Telegram повністю задокументовані, а програми є відкритими. Будь-який дослідник може перевірити цілісність і реалізацію шифрування Telegram. Багато дослідників зробили це, включаючи дослідників з Університету Удіне, Італія.

«На сьогоднішній день жодного життєздатного способу зламати шифрування, яке використовує Telegram, не знайдено», ─ йдеться в заяві представника компанії.

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Крім того, Telegram підтримує відтворювані збірки як на iOS, так і на Android, дозволяючи дослідникам перевіряти, що застосунки створені на основі того самого коду.