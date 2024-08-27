Після арешту Павла Дурова зросли завантаження Telegram — у Франції месенджер очолив рейтинг App Store

Затримання засновника Telegram збільшило популярність месенджера — наразі застосунок перебуває на другому місці в чартах соцмереж в App Store, а глобальні завантаження на iOS виросли на 4%.

Водночас у Франції, де й затримали Павла Дурова, Telegram очолив рейтинг соцмереж в App Store та став третім у загальному переліку, повідомляє TechCrunch.

У США Telegram перестрибнув одразу 10 позицій в чарті найпопулярніших застосунків Apple і посів 8 місце. За даними Appfigures, це найвищий рейтинг для месенджера щонайменше з 1 січня 2023 року.

Рейтинги App Store, як правило, відображають комбінацію таких показників, як кількість встановлень програми та швидкість завантаження, серед інших факторів.

Станом на неділю, за даними Sensor Tower, глобальні завантаження Telegram на iOS уже зросли на 4% за день.

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Нагадаємо, що Павла Дурова затримали у суботу вночі в аеропорту Парижу. Згідно з пресрелізом місцевої прокуратори, слідчі вивчають причетність засновника Telegram до 12 злочинів, серед яких сприяння незаконній торгівлі наркотиками та зберіганню порнографічних зображень неповнолітніх — зокрема через відмову співпрацювати з правоохоронцями та модерувати месенджер. Дуров пробуде під арештом щонайменше до 28 серпня.

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок заявив, що затримання Дурова — це не політичне рішення, а сам арешт відбувся в рамках судового розслідування, й усі рішення будуть приймати саме судді.

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