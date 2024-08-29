Павла Дурова звільнили під заставу, але заборонили лишати Францію — йому загрожує до 10 років ув’язнення

Засновника Telegram звинувачують у співучасті в десятку злочинів, серед яких продаж наркотиків та поширення дитячої порнографії.

Наразі Павла Дурова звільнили під судовий нагляд, але з зобов’язанням внести заставу у розмірі 5 млн євро. Він зобов’язаний не залишати Францію та двічі на тиждень з’являтись у поліції.

Дурову інкримінують співучасть щонайменше у 12 злочинах через відмову модерувати месенджер та співпрацювати з правоохоронцями. Згідно з французьким законодавством покарання може бути призначено за кожне зі звинувачень (якщо вони не подібні), тож засновнику Telegram загрожує до 10 років ув’язнення.

У прокуратурі зазначали, що розслідування почали, бо Telegram фактично не відповідає на судові запити, зокрема й інших європейських країн. Президент Франції Емануель Макрон заявив, що рішення про затримання Дурова — не політичне.

Нагадаємо, що Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа цими вихідними, коли він здійснив посадку на приватному літаку, і помістили під варту на 4 дні. Згодом Франція оголосила в розшук і його брата Миколу (загалом, за даними Politico, розслідування щодо обох було розпочато ще кілька місяців тому).

Водночас Дуров фігурує в розслідуванні, поданому матір’ю його трьох дітей Іриною Болгар — стосовно насилля над сином; а також у розслідуванні ЄС, яке припускає, що Telegram міг приховувати реальну кількість європейських користувачів, щоб не дотримуватись норм для великих IT-компаній.