Новини Пристрої 17.07.2025 comment views icon

Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — але поки нема чого заряджати

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Олексій Єрін

Автор новин

Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — але поки нема чого заряджати
Зображення павербанку / Ugreen

Ugreen MagFlow — магнітний павербанк з підтримкою бездротової зарядки Qi 2.2. На ринку він має з’явитися вже восени.

Пристрій першим пройшов сертифікацію Qi 2.2 від Wireless Power Consortium (WPC), що підтверджується документально. Qi 2.2 — це стандарт бездротової передачі енергії, який було представлено пару років тому. Перша його версія могла заряджати гаджети потужністю 5 Вт, друга 15 Вт, а актуальна (2,2) підвищила заряджання до 25 Вт. Це наразі максимум, але вже відомо, що із часом він зросте до 50 Вт.

Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт - але поки нема чого заряджати
Зображення павербанка / Ugreen

Досягається така потужність не тільки більшою ефективністю передачі енергії, а ще й потужними магнітами, які допомагають точно позиціювати пристрої, які заряджаються. Бонусом у цьому випадку також є менший нагрів компонентів. Відомо, що павербанки Qi 2.2 будуть зворотно сумісними, але переваги нового стандарту попереднім пристроям будуть недоступні.

Сам павербанк Ugreen MagFlow має місткість у 10000 мАг. Виглядає сучасно, на торці має невеличкий дисплей із рівнем заряду і додатковий USB Type-C для тих випадків, коли зарядку треба здійснити через кабель.

Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт - але поки нема чого заряджати
Фото павербанка / Ugreen

Проте головною проблемою для зарядного пристрою, поки що є новизна новітнього стандарту. Пристроїв із Qi 2.2 на ринку на цей час взагалі немає, тому і скористатись швидкою бездротовою зарядкою ні з чим. Можливо, нова лінійка Apple iPhone 17 виправить цей недолік.

Те ж стосується й Android-смартфонів. Повну підтримку Qi 2.0 може запропонувати лише один смартфон — HMD Skyline і ще парочка Samsung Galaxy S25 та OnePlus 13 згадуються як сумісні. Окрім цього ходять чутки, що Google Pixel 10 має отримати підтримку Qi 2.0 і Samsung розглядає можливість адаптувати його до своїх нових гаджетів. Про ціну новинки наразі інформації немає.

Джерело: Androidpolice

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