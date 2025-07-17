Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — але поки нема чого заряджати

Ugreen MagFlow — магнітний павербанк з підтримкою бездротової зарядки Qi 2.2. На ринку він має з’явитися вже восени.
Пристрій першим пройшов сертифікацію Qi 2.2 від Wireless Power Consortium (WPC), що підтверджується документально. Qi 2.2 — це стандарт бездротової передачі енергії, який було представлено пару років тому. Перша його версія могла заряджати гаджети потужністю 5 Вт, друга 15 Вт, а актуальна (2,2) підвищила заряджання до 25 Вт. Це наразі максимум, але вже відомо, що із часом він зросте до 50 Вт.
Досягається така потужність не тільки більшою ефективністю передачі енергії, а ще й потужними магнітами, які допомагають точно позиціювати пристрої, які заряджаються. Бонусом у цьому випадку також є менший нагрів компонентів. Відомо, що павербанки Qi 2.2 будуть зворотно сумісними, але переваги нового стандарту попереднім пристроям будуть недоступні.
Сам павербанк Ugreen MagFlow має місткість у 10000 мАг. Виглядає сучасно, на торці має невеличкий дисплей із рівнем заряду і додатковий USB Type-C для тих випадків, коли зарядку треба здійснити через кабель.
Проте головною проблемою для зарядного пристрою, поки що є новизна новітнього стандарту. Пристроїв із Qi 2.2 на ринку на цей час взагалі немає, тому і скористатись швидкою бездротовою зарядкою ні з чим. Можливо, нова лінійка Apple iPhone 17 виправить цей недолік.
Те ж стосується й Android-смартфонів. Повну підтримку Qi 2.0 може запропонувати лише один смартфон — HMD Skyline і ще парочка Samsung Galaxy S25 та OnePlus 13 згадуються як сумісні. Окрім цього ходять чутки, що Google Pixel 10 має отримати підтримку Qi 2.0 і Samsung розглядає можливість адаптувати його до своїх нових гаджетів. Про ціну новинки наразі інформації немає.
Джерело: Androidpolice
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