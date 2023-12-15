Новини Україна 15.12.2023 о 14:41 comment views icon

Портрет українського онлайн-покупця 2023: більше чверті надають перевагу покупкам в інтернеті (інфографіка Gradus Research)

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Аналітики Gradus Research поділилися результатами дослідження, присвяченому вивченню звичок та настроїв українських онлайн-покупців — зокрема, автори спробували з’ясувати, як українці купують онлайн та які ще фінансові операції здійснюють в інтернеті.

Щодо методики, в анкетуванні, яке проводилося 5-7 вересня взяли участь 1896 респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 тис. у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Ключові тези з дослідження вподобань українських онлайн-покупців

Ключовий висновок дослідження Gradus Research: більше чверті опитаних українців надають перевагу онлайн-покупкам, ще 38% — гібридним, тобто купують і в онлайні, і в офлайні.

Наскільки активно українці роблять покупки онлайн
Наскільки активно українці роблять покупки онлайн. Інфографіка Gradus Research

Портрет типового онлайн-покупця в Україні та особливості онлайн-платежів

Хоч переважна більшість опитаних громадян (87%) загалом вважає, що купувати онлайн — легко, є інтенсивність та способи придбання товарів в інтернеті різняться залежно від різних факторів. Окремо автори дослідження намалювали своєрідний портрет типового онлайн-покупця в Україні — відносно моделей поведінки в онлайні автори дослідження розподілили всіх користувачів на 6 сегментів: помірковані, незалучені, шукачі розваг, пліткарі, прагматики, просунуті.

Сегменти онлайн-покупців в Україн
Сегменти онлайн-покупців в Україні. Інфографіка Gradus Research

Нижче списком наводимо ключові висновки стосовно особливостей поведінки онлайн-покупців в Україні:

  • Частка активних та високозалучених споживачів в онлайні — трохи більше третини (36%). Вони входять у сегмент під умовною назвою Просунуті (користувачі, які інтенсивно споживають та створюють контент, слідкують за комунікаціями брендів, порівнюють їхні цінності, продукти та послуги між собою).
  • Просунуті найбільш активні у щоденних покупках товарів та послуг онлайн — більш ніж половина з них (54%) роблять покупки онлайн принаймні раз на день. Це також найменший за чисельністю сегмент  — таких серед респондентів лише 6%
  • Інший активний сегмент — Пліткарі (16%). Для них інтернет, насамперед, — соціальне коло та опція для спілкування. Вони майже щодня купують товари та послуги онлайн (13%), оплачують рахунки (17%) та користуються інтернет-банкінгом (62%).
  • Споживачі з сегмента Прагматиків (14%) використовують інтернет для отримання новин та тематичної інформації, вона активно користуються освітніми та медіасервісами, а фінансові дії онлайн здійснюють не частіше декількох разів на тиждень.
  • Інші дві третини респондентів з загальною часткою 64%) — менш активні діджитал-покупці. До них відносять шукачів розваг (частка таких складає 19%), які в онлайні переважно споживають онлайн-ігри та розважальний контент у соцмережах, є досить інертними у здійсненні фінансових операцій в інтернеті. Декілька разів на місяць та рідше порівнюють ціни на товари та послуги (53%), користуються банківськими сервісами онлайн (36%).
  • Помірковані (25%) використовують інтернет для пошуку інформації й читання новин, а фінансові операції здійснюють раз чи декілька разів на місяць, за винятком порівняння цін на товари і послуги (38%) та користування банківськими сервісами (38%) — ці операції «Помірковані» більше схильні здійснювати декілька разів на тиждень.
  • Другий за часткою сегмент — Незалучені (20% респондентів) — рідко виходять в інтернет і переважно використовують його як канал зв’язку. Вони майже або зовсім не здійснюють фінансових дій онлайн. Серед «Незалучених» найбільша частка тих, хто надає перевагу покупкам офлайн (48%). Вони зазначають, що відчувають складнощі у здійсненні покупок онлайн (13%).

 

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