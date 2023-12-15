Портрет українського онлайн-покупця 2023: більше чверті надають перевагу покупкам в інтернеті (інфографіка Gradus Research)

Аналітики Gradus Research поділилися результатами дослідження, присвяченому вивченню звичок та настроїв українських онлайн-покупців — зокрема, автори спробували з’ясувати, як українці купують онлайн та які ще фінансові операції здійснюють в інтернеті.

Щодо методики, в анкетуванні, яке проводилося 5-7 вересня взяли участь 1896 респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 тис. у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Ключові тези з дослідження вподобань українських онлайн-покупців

Ключовий висновок дослідження Gradus Research: більше чверті опитаних українців надають перевагу онлайн-покупкам, ще 38% — гібридним, тобто купують і в онлайні, і в офлайні.

Портрет типового онлайн-покупця в Україні та особливості онлайн-платежів

Хоч переважна більшість опитаних громадян (87%) загалом вважає, що купувати онлайн — легко, є інтенсивність та способи придбання товарів в інтернеті різняться залежно від різних факторів. Окремо автори дослідження намалювали своєрідний портрет типового онлайн-покупця в Україні — відносно моделей поведінки в онлайні автори дослідження розподілили всіх користувачів на 6 сегментів: помірковані, незалучені, шукачі розваг, пліткарі, прагматики, просунуті.

Нижче списком наводимо ключові висновки стосовно особливостей поведінки онлайн-покупців в Україні: