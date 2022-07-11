Українська ІТ-армія за попередні два тижні атакувала 800 російських ресурсів — зокрема, «поклала» сайт «роскосмосу» та привітала росіян з Днем Конституції України

Міністерство цифрової трансформації України продовжує інформувати громадськість про успіхи української ІТ-армії IT-армія України — спільнота українських IT-спеціалістів, створена на третій день повномасштабного російського вторгнення (26 лютого) для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. Всі свої дії щодо кібератак на окупантські сайти та сервіси IT-спеціалісти координують у Telegram-спільноті в цифровому просторі. Так, за попередні два тижні (з 27 червня до 10 липня) спільнота небайдужих українських IT-спеціалістів атакувала понад 800 російських онлайн-ресурсів.

Серед найвизначніших перемог української ІТ-армії у Мінцифрі виокремлюють наступні: