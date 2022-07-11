Українська ІТ-армія за попередні два тижні атакувала 800 російських ресурсів — зокрема, «поклала» сайт «роскосмосу» та привітала росіян з Днем Конституції України

Міністерство цифрової трансформації України продовжує інформувати громадськість про успіхи української ІТ-армії IT-армія України — спільнота українських IT-спеціалістів, створена на третій день повномасштабного російського вторгнення (26 лютого) для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. Всі свої дії щодо кібератак на окупантські сайти та сервіси IT-спеціалісти координують у Telegram-спільноті в цифровому просторі. Так, за попередні два тижні (з 27 червня до 10 липня) спільнота небайдужих українських IT-спеціалістів атакувала понад 800 російських онлайн-ресурсів.
Серед найвизначніших перемог української ІТ-армії у Мінцифрі виокремлюють наступні:
- Вітання з українським державним святом — хакери опублікували на сайтах держструктур та держорганів рф привітання з Днем Конституції України.
- Упустили сайт «роскосмосу» — це була відповідь російській держкорпорації з космічної діяльності, яка погрожувала та публікувала супутникові знімки центрів НАТО (росіяни публікували застарілі фото, які видавали за нові).
- Через DDoS-атаки росіянам не вдавалося декілька днів працювати в CRM системах. Це програми, які допомагають організувати та контролювати всі робочі процеси підприємства з клієнтами та всередині компанії. Атака на них призупинила роботу багатьох підприємств, чим негативно вплинула на економіку рф.
- росэлторг — найбільший тендерний майданчик рф, який належить уряду москви та банку втб, загубив конфіденційні дані майже 500 тисяч користувачів.
- російські ЗМІ — IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.
- Паралізовано роботу десятків тендерних майданчиків, що призвело до зриву торгів.
- Через кібератаки були недоступні сайти більшості кінотеатрів рф, через що росіяни не могли купити квитки онлайн.
Наразі спільнота закликає всіх охочих долучатися до боротьби, щоб надалі мати зможу продовжувати завдавати нові масові кіберудари росіянам.
Українська ІТ-армія атакувала понад 4200 російських сайтів та сервісів за чотири місяці