Українські хакери виманили у росіян координати їх бази поблизу Мелітополя, використовуючи фейкові профілі привабливих жінок у соцмережах — FT

Українська боротьба із російським вторгненням має кілька фронтів. Крім очевидного військового опору окупантам силами ЗСУ, багато українців успішно ведуть боротьбу на інформаційному та економічному фронтах, а також у кіберпросторі.

Українські хакери здійснили багато кібератак на російські системи. Вони надсилали множинні хибні повідомлення про мінування об’єктів і літаків, підключалися до камер відеоспостереження на окупованій території України та Білорусі, а також виманювали у російських військових інформацію про розташування їх баз. Про один із таких епізодів і йтиметься.

Так, хакерам вдалося виявити віддалену російську базу неподалік окупованого Мелітополя. Потім українські бійці кіберфронту створили безліч фальшивих облікових записів у Facebook та російських соціальних мережах, які нібито належали привабливим жінкам. Ці «жінки» листувалися з російськими солдатами й домовлялися, що ті надсилатимуть їм свої фотографії. Браві російські бійці, які були не обтяжені інтелектом, але прагнули вразити «гарних жінок», з радістю відправляли свої фото.

Після цього залишалося лише отримати дані про геолокацію з файлів цих фотографій та передати інформацію українським військовим для завдання удару по ворожій базі. За кілька днів у ЗМІ з’явилася інформація, що цю базу окупантів «демілітаризувала» українська артилерія.

Курс Python Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Джерело: Financial Times