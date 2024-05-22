Українські розробники показали універсальну робо-платформу для розмінування «Соломандра»

Компанія Temerland провела випробування роботизованої платформи «Соломандра», яка має допомогти з розмінування.

Про це повідомив Мілітарний.

Зокрема, платформа повинна знешкоджувати протипіхотні міни.

Комплекс має чотири колеса та керується оператором, який має зайняти безпечну відстань.

Спереду кріпиться протимінна система, яка має повторювати вигини ландшафту та активувати протипіхотні міни.

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«Соломандра» — це, по суті, бюджетна роботизована платформи, яку не буде шкода втратити. Її мають використовувати в якості витратного матеріалу для розмінування території від протипіхотних мін.

Українська компанія Temerland вже тривалий час займається розробкою безпілотних роботизованих комплексів та платформ та модернізацією транспортних засобів в безпілотні наземні комплекси.

Розробниками заявлено, що «Залізна гусениця» здатна тягнути візок із набоями, медикаментами або візок із пораненими та займатися підривом позицій противника.

«“Залізна гусениця” може бути камікадзе і тихо доставляти вибухівку в тил ворога і вибухнути там», – розповіли у компанії.

Як зазначається на сайті розробників, Temerland – це проєкт української компанії з розробки безпілотних роботизованих комплексів та платформ, модернізації транспортних засобів в безпілотні наземні комплекси.

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Серед розробок компанії:

робот-поліцейський Кобра;

роботизована платформа Скорпіон;

безпілотна роботизована платформа-роботоносець Скорпіон 2;

роботизована платформа ЛАСКА 2.0;

безпілотна платформа для логістики ТУРАН;

безпілотний автомобіль СПАРТАН;

безпілотна роботизована платформа ГНОМ.

Нагадаємо, близько двох місяців тому українські виробники, які раніше представили наземні роботи Ratel S та Ratel M, розробили Ratel Deminer — машину розмінування, яка може дистанційно знешкоджувати протипіхотні міни.