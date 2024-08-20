Новини Ігри 20.08.2024 о 11:49 comment views icon

Український енергетик NON STOP із гри S.T.A.L.K.E.R. 2 презентують на Gamescom 2024

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Ігор Панченко

Автор новин

Український енергетик NON STOP із гри S.T.A.L.K.E.R. 2 презентують на Gamescom 2024

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Енергетичний напій NON STOP, який стане частиною гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля», представлять на найбільшій світовій виставці відеоігор Gamescom 2024 у Німеччині.

Цьогорічна виставка Gamescom відбудеться з 21–25 серпня в Кельні. Відвідувачі зможуть спробувати напій на стенді Xbox, де також представлять нову демоверсію гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля».

Програма Gamescom 2024 охоплює кіберспортивні змагання, косплей-вечірки та зустрічі з провідними діячами ігрової індустрії. Традиційно за день до офіційного відкриття, 20 серпня, пройде онлайн-захід Gamescom Opening Night Live, на якому розробники з усього світу представлять свої новинки.

Борис Цомая, директор із маркетингу групи компаній «Нові Продукти», виробника NON STOP, зазначив:

«Презентація демоверсії S.T.A.L.K.E.R. 2 стане одним із ключових моментів Gamescom 2024. Ми запропонуємо геймерам із різних країн спробувати український енергетик NON STOP. Це створить максимально реалістичний досвід: напій додаватиме сил персонажам у грі та енергії самим гравцям у реальному житті».

Співпраця NON STOP і S.T.A.L.K.E.R. має тривалу історію. Уперше напій з’явився в грі «S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля» у 2007 році.

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