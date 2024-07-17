Енергетичний напій Non stop S.T.A.L.K.E.R. отримав обмежену серію Moonlight на честь майбутньої гри

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У продажу з’явився енергетичний напій Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight обмеженої серії. ЇЇ випуск присвячений грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

Лімітована колекційна версія напою S.T.A.L.K.E.R. Moonlight вже є в українських супермаркетах. Вона продаватиметься обмежений період часу. А у грі української студії GSC Game World з’явиться вже відомий класичний Non stop Original, який підвищуватиме витривалість персонажів.

Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight випускається в алюмінієвій банці 0,25 л та 0,5 л. Його смак поєднує манго та грушу. Дизайн бляшанки повторює естетику S.T.A.L.K.E.R. «Moonlight (світло місяця) — один з найпотужніших артефактів S.T.A.L.K.E.R. Він дає здібність рухатися довше та швидше. Спробувати той самий напій у грі та під час гри — подвійний фан.

Співпраця бренду Non Stop та S.T.A.L.K.E.R. має довгу історію. Вперше енергетичний напій з’явився у дебютній частині франшизи – S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля. Енергетик можна було купити у торговців, інших сталкерів, або просто знайти у схованці.

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Джерело: Non Stop

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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