Новини Ігри 17.07.2024 о 21:22 comment views icon

Енергетичний напій Non stop S.T.A.L.K.E.R. отримав обмежену серію Moonlight на честь майбутньої гри

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Андрій Русанов

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У продажу з’явився енергетичний напій Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight обмеженої серії. ЇЇ випуск присвячений грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

Лімітована колекційна версія напою S.T.A.L.K.E.R. Moonlight вже є в українських супермаркетах. Вона продаватиметься обмежений період часу. А у грі української студії GSC Game World з’явиться вже відомий класичний Non stop Original, який підвищуватиме витривалість персонажів.

Енергетичний напій Non stop S.T.A.L.K.E.R. отримав обмежену серію Moonlight на честь майбутньої гри

Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight випускається в алюмінієвій банці 0,25 л та 0,5 л. Його смак поєднує манго та грушу. Дизайн бляшанки повторює естетику S.T.A.L.K.E.R. «Moonlight (світло місяця) — один з найпотужніших артефактів S.T.A.L.K.E.R. Він дає здібність рухатися довше та швидше. Спробувати той самий напій у грі та під час гри — подвійний фан.

Співпраця бренду Non Stop та S.T.A.L.K.E.R. має довгу історію. Вперше енергетичний напій з’явився у дебютній частині франшизи – S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля. Енергетик можна було купити у торговців, інших сталкерів, або просто знайти у схованці.

Енергетичний напій S.T.A.L.K.E.R. NON STOP, який вранці надійшов в продаж в супермаркетах по 40 грн, вже перепродають на OLX за 100-600 грн

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Джерело: Non Stop

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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