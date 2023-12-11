Укрзалізниця вже продає онлайн понад 85% всіх квитків, через каси — менш ніж 15%

«Укрзалізниця» після налагодження перевезення вантажівок залізницею для подолання наслідків блокади кордону з Польщею (до речі, сьогодні також завершилася блокада на найбільшому пункті пропуск «Ягодин — Дорогуськ») відзначила чергове досягнення застосунку — 38% усіх квитків продаються саме через нього, що є новим рекордом.

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Якщо пригадуєте, навесні «Укрзалізниця» вперше продала більше квитків через застосунок, ніж через каси — у квітні 2023-го на застосунок припало 22,8% загального обсягу квитків, тоді як до каси забезпечили 22,3%. Відтоді частка продажів через застосунок продовжувала зростати й наразі вона найвища за весь час — 38%. Водночас частка продажів через каси продовжує “худнути” (вже менш ніж 15%). Тобто вже понад 85% квитків на потяги УЗ продається онлайн — сюди, серед іншого, входять офіційний сайт, чат-боти та партнерські канали продажу. Вочевидь не останню роль в цифровізації продажів квитків, окрім зручності самого застосунку «Укрзалізниця», відіграли впроваджені національним перевізником зміни —спочатку УЗ для боротьби з перекупами повністю перевела продаж квитків на Варшавський потяг (№67/68 Київ–Варшава), який є чи не найпопулярнішим напрямком, у мобільний застосунок, а згодом ввела обов’язкову верифікацію акаунту за допомогою “Дія.Підпису”.

В «Укрзалізниця» не упустили можливості зайвий раз прорекламувати застосунок та відзначили серед ключових переваг:

персоналізовані сповіщення про рейс, колію прибуття, зміни маршруту тощо;

безпечна оплата Apple Pay & Google Pay;

повернення в один клік;

підбір подорожі з пересадкою в разі відсутності прямих квитків;

програма лояльності «Залізні друзі», яка дозволяє накопичувати «обіймашки» за кожен кілометр мандрівки поїздом та обмінювати їх на бонуси від партнерів.

Залишається пригадати, що з 10 грудня «Укрзалізниця» для покриття щорічних збитків від пасажирських перевезень (вони складають понад 12 млрд грн) підвищила ціни на міжнародні рейси: вартість квитків на популярний потяг Київ – Варшава – Київ зросла на 72%. Перед цим у жовтні УЗ запустила новий рейс зі Львова до Варшави через станцію Рава-Руська, а у 2024 році планується запуск нових міжнародних та гірських маршрутів, загалом 14 нових рейсів (11 внутрішніх та 3 міжнародних), включно з поїздами Дніпро-Хелм, Чоп-Відень та Чоп-Прага.

До речі, як свідчить свіжий рейтинг Google, пошуковий запит “Укрзалізниця квитки онлайн” — третій найпопулярніший серед українців у категорії “Покупка”.