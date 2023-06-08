UNITED24 представив військові розробки українських стартапів: безпілотники, антидронну зброю та біонічні протези

Урядовий проєкт UNITED24 випустив відео, яке розповідає про досягнення українських стартапів у розробці техніки для фронту. Серед них – повітряні, морські та наземні безпілотники, протидронна зброя та біонічні протези.

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Delfast – український виробник електровелосипедів. Йому належить рекорд Гіннеса: найбільша відстань, що була пройдена електробайком на одному заряді, 367 км. У 2022 році компанія розробила посилену модель свого Delfast E-Bike для бездоріжжя та демонструє на своєму сайті її використання гранатометниками на фронті.

Розвідувальний дрон PD2, розроблений Ukrspetcsystems, оснащений потужною оптикою з тепловізором та здатний пролетіти до 1100 км. Кошти на його розробку надійшли із пожертв громадян України.

Компанія Airlogix розробляла цивільні БПЛА, але з початком війни перемикнулася на потреби фронту. Їхній безпілотник Horus допомагає артилеристам у розвідці та наведенні на цілі.

Надводні безпілотники, що несуть до 200 кг бойової частини та здатні пропливти до 400 км, вже брали участь в атаках на кораблі чорноморського флоту росії.

Temerland розробляє наземні та летючі безпілотні дрони для бойового застосування. Їхній скутер з імпульсними двигунами, оснащений ракетною системою, має вигляд декорації фантастичного фільму. Машина призначена для десантно-штурмових військ.

Unwave, навпаки, розробляє засоби боротьби з безпілотниками противника. Вони створили антидронову рушницю P60-3 Speka та більш габаритні наземні гармати.

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Стартап Esper Bionics розробляє біонічні протези кінцівок. Їхня чуйність забезпечується датчиками імпульсів м’язів та штучним інтелектом, який дозволяє краще пристосувати штучну руку або ногу до рухів у типових ситуаціях.