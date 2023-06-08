UNITED24 представив військові розробки українських стартапів: безпілотники, антидронну зброю та біонічні протези

Урядовий проєкт UNITED24 випустив відео, яке розповідає про досягнення українських стартапів у розробці техніки для фронту. Серед них – повітряні, морські та наземні безпілотники, протидронна зброя та біонічні протези.
Delfast – український виробник електровелосипедів. Йому належить рекорд Гіннеса: найбільша відстань, що була пройдена електробайком на одному заряді, 367 км. У 2022 році компанія розробила посилену модель свого Delfast E-Bike для бездоріжжя та демонструє на своєму сайті її використання гранатометниками на фронті.
Розвідувальний дрон PD2, розроблений Ukrspetcsystems, оснащений потужною оптикою з тепловізором та здатний пролетіти до 1100 км. Кошти на його розробку надійшли із пожертв громадян України.
Компанія Airlogix розробляла цивільні БПЛА, але з початком війни перемикнулася на потреби фронту. Їхній безпілотник Horus допомагає артилеристам у розвідці та наведенні на цілі.
Надводні безпілотники, що несуть до 200 кг бойової частини та здатні пропливти до 400 км, вже брали участь в атаках на кораблі чорноморського флоту росії.
Temerland розробляє наземні та летючі безпілотні дрони для бойового застосування. Їхній скутер з імпульсними двигунами, оснащений ракетною системою, має вигляд декорації фантастичного фільму. Машина призначена для десантно-штурмових військ.
Unwave, навпаки, розробляє засоби боротьби з безпілотниками противника. Вони створили антидронову рушницю P60-3 Speka та більш габаритні наземні гармати.
Стартап Esper Bionics розробляє біонічні протези кінцівок. Їхня чуйність забезпечується датчиками імпульсів м’язів та штучним інтелектом, який дозволяє краще пристосувати штучну руку або ногу до рухів у типових ситуаціях.
росзмі повідомили про падіння безпілотника на авіабазі в енгельсі після того, як Укроборонпром анонсував фінальні випробування далекобійного БПЛА