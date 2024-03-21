UNITED24 запустила Minesalt — онлайн-гру у стилі Minecraft в локаціях Соледару для збору коштів на відбудову України

Minesalt відтворює місце найбільшого солевидобутку в Європі: 16 локацій, 500 кілометрів тунелів, безліч цікавих історій та 140 кристалів, які мають зібрати гравці.

Гра спільно створена UNITED24 та Endorah і має за мету нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнувала російська ракета 11 жовтня 2022 року. Мета збору — $1 150 000.

Серед персонажів, які супроводжуватимуть гравців у віртуальних шахтах Соледара, амбасадори UNITED24 — засновник Virgin Group Річард Бренсон, лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини Пол Нерс, актор Міша Коллінз, боксер Олександр Усик, астронавт Скотт Келлі, футболіст Олександр Зінченко, актриси Кетрін Винник та Іванна Сахно. А також Степан — реальний працівник солевидобувного підприємства «Артемсіль» з десятирічним стажем.

Рудники Соледара в Донецькій області — місце найбільшого солевидобутку в Європі. Однак з початком повномасштабного вторгнення місто стало фортецею на лінії фронту. Майже через рік боїв Соледар та його шахти були окуповані.

Де і як грати?

Під’єднатися до Minesalt можна за допомогою офіційної версії Minecraft 1.20.1., натиснувши на кнопку Multiplayer. Далі треба приєднатися до сервера mc.minesalt.net. Відеоінструкція для підключення — https://u24.gov.ua/uk/minesalt

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Minesalt доступна для всіх з 21 березня. Проходити гру можна необмежену кількість разів.

24 гравці з найвищим результатом отримають призи:

1 ‒ 3 місця — XBox Series та пачки солі «Міць. Українська кам’яна» з підписом Президента України Володимира Зеленського

4 ‒ 5 місця — пачки солі «Міць. Українська кам’яна» з підписом Президента України Володимира Зеленського

6 ‒ 13 місяця — пачки солі з підписами амбасадорів UNITED24

14 ‒ 19 місця — подарункова карта Twitch на $100

20 ‒ 24 місця — подарункова карта Twitch на $50

Також серед усіх, хто зробив донат розіграють 100 пачок солі «Міць. Українська кам’яна; серед тих, хто задонатив від $10 — 10 кастомізованих фігурок персонажів (створених індивідуально за вашим фото); від $24 — 5 пачок солі «Міць. Українська кам’яна. Кількість донатів від одного гравця необмежена.

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