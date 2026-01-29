В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows

Google Chrome тестує функцію запуску браузера одразу після завантаження Windows 10/11. Фото: Depositphotos

Остання збірка Chrome Canary показує, що Google тестує нову функцію, яка дозволить браузеру запускатися одразу під час завантаження Windows 10/11.





Функція представлена у вигляді перемикача в налаштуваннях браузера під назвою “Запускати Chrome під час запуску ПК”. Google працює над нею приблизно з жовтня чи листопада 2025 року, коли команда розробників Chromium додала новий фіча-флаг kForegroundLaunchOnLogin.

Як можна здогадатись з назви, Google задумала це як процес переднього плану, який зазвичай має вищі пріоритети ресурсів, ніж фонові завдання. Утім поряд є kLaunchOnStartup, який слугує для вмикання/вимикання цієї функції, тож системи без SSD або з менш потужним процесором, зможуть уникнути проблеми, яка потенційно б уповільнила швидкість завантаження Windows.

Раніше сама Microsoft випустила офіційний посібник з покращення швидкості запуску ОС. Тоді як старший інженер компанії Реймонд Чен нещодавно пояснив, чому попередні версії Windows могли перезавантажуватися та повертатися в систему набагато швидше.





Нагадаємо, що раніше в бету Google Chrome додали вертикальні вкладки — опцію, яку підтримують чимало браузерів, Edge та Firefox в тому числі. Зміна, можливо, й незначна, але на практиці дозволяє зробити перебування в інтернеті організованішим.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Neowin