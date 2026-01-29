Новини Софт 29.01.2026 comment views icon

В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows
Google Chrome тестує функцію запуску браузера одразу після завантаження Windows 10/11. Фото: Depositphotos

Остання збірка Chrome Canary показує, що Google тестує нову функцію, яка дозволить браузеру запускатися одразу під час завантаження Windows 10/11.


Функція представлена у вигляді перемикача в налаштуваннях браузера під назвою “Запускати Chrome під час запуску ПК”. Google працює над нею приблизно з жовтня чи листопада 2025 року, коли команда розробників Chromium додала новий фіча-флаг kForegroundLaunchOnLogin.

В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows
Скриншот: Neowin

Як можна здогадатись з назви, Google задумала це як процес переднього плану, який зазвичай має вищі пріоритети ресурсів, ніж фонові завдання. Утім поряд є kLaunchOnStartup, який слугує для вмикання/вимикання цієї функції, тож системи без SSD або з менш потужним процесором, зможуть уникнути проблеми, яка потенційно б уповільнила швидкість завантаження Windows.

Раніше сама Microsoft випустила офіційний посібник з покращення швидкості запуску ОС. Тоді як старший інженер компанії Реймонд Чен нещодавно пояснив, чому попередні версії Windows могли перезавантажуватися та повертатися в систему набагато швидше.


Нагадаємо, що раніше в бету Google Chrome додали вертикальні вкладки — опцію, яку підтримують чимало браузерів, Edge та Firefox в тому числі. Зміна, можливо, й незначна, але на практиці дозволяє зробити перебування в інтернеті організованішим.

Експерти назвали браузери з “найгіршою” конфіденційністю: Chrome на другому місці

Джерело: Neowin

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise: як отримати?
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
Android додасть функцію "Причина дзвінка" для маркування важливих викликів
Оновлення Android 16 QPR2 пришвидшило смартфони Google Pixel: тести показали +20% до продуктивності
Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні
Google виправила безліч багів Pixel у Android 16 QPR3 Beta 2
Опитування DuckDuckGo: “Ні” пошуку з ШІ сказали 90% зі 175 тис. користувачів браузера
Концерт скасований через Google AI Overviews: ШІ помилково звинуватив виконавця у злочині
Багато скриншотів Android 17: головний екран та меню налаштувань
Microsoft закрила офіційний спосіб активації Windows 10 та 11 в офлайні
"Живий" переклад одразу в навушники: Google Translate оновили з ШІ Gemini
Оновлення Windows 11 відправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64
Apple знову лідер ринку смартфонів: компанія обігнала Samsung у 2025 році
Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу
Обережно: функцію зміни невдалої адреси Gmail використовують для фішингу
Google у стилі Disco — так називається новий браузер компанії з Gemini 3 і генерацією вебзастосунків
Розробник “Диспетчера завдань”: Windows 11 має “пережити момент XP SP2, більше жодного ШІ”
Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Стартап ветерана Google заявив про створення AGI — першого у світі загального штучного інтелекту людського рівня
Більше Liquid Glass: Google додасть в Android 17 дизайн "рідкого скла" з iOS 26
Google зменшив безплатні ліміти на Gemini 3 Pro через "високий попит”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати