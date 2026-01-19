В бету Google Chrome додали вертикальні вкладки: як ввімкнути?

Google нарешті виправляє давній недолік Chrome і додає вертикальні вкладки — опцію, яку підтримують чимало браузерів, Edge та Firefox в тому числі. Зміна, можливо, й незначна, але на практиці дозволяє зробити перебування в інтернеті організованішим.
Як ввімкнути вертикальні вкладки в Google Chrome?
- Встановіть Chrome Beta або Chrome Canary на ПК;
- Введіть в адресний рядок chrome://flags/#vertical-tabs та натисніть Enter;
- Встановіть режим Enabled для опції Vertical Tabs, яка відобразиться першою;
- Перезапустіть браузер;
- Натисніть область над адресним рядком і оберіть опцію Move tabs to the side.
Після цього, як видно на головному зображенні новини, всі ваші вкладки перенесуться з верхньої частини Chrome ліворуч. Кнопка пошуку вкладок буде доступна зверху цього переліку, а кнопка для створення груп вкладок чи відкриття нової — внизу.
У випадку, якщо новий інтерфейс вам не сподобався, можна з легкістю повернутись до старого горизонтального розташування:
- Натисніть правою кнопкою миші у верхній області над вертикальними вкладками;
- Оберіть опцію “Перемістити вкладки вгору”.
Раніше ITC писав, що Opera запустила браузер One R3 з динамічними звуковими темами та ШІ, а Samsung Internet з вбудованим блокувальником реклами нарешті запрацював в Україні.
