В бету Google Chrome додали вертикальні вкладки: як ввімкнути?

Google Chrome / ITC

Google нарешті виправляє давній недолік Chrome і додає вертикальні вкладки — опцію, яку підтримують чимало браузерів, Edge та Firefox в тому числі. Зміна, можливо, й незначна, але на практиці дозволяє зробити перебування в інтернеті організованішим.

Як ввімкнути вертикальні вкладки в Google Chrome?

Встановіть Chrome Beta або Chrome Canary на ПК;

Введіть в адресний рядок chrome://flags/#vertical-tabs та натисніть Enter;

Встановіть режим Enabled для опції Vertical Tabs, яка відобразиться першою;

Перезапустіть браузер;

Натисніть область над адресним рядком і оберіть опцію Move tabs to the side.

Після цього, як видно на головному зображенні новини, всі ваші вкладки перенесуться з верхньої частини Chrome ліворуч. Кнопка пошуку вкладок буде доступна зверху цього переліку, а кнопка для створення груп вкладок чи відкриття нової — внизу.

У випадку, якщо новий інтерфейс вам не сподобався, можна з легкістю повернутись до старого горизонтального розташування:

Натисніть правою кнопкою миші у верхній області над вертикальними вкладками;

Оберіть опцію “Перемістити вкладки вгору”.

