Люди не потрібні: Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ

RB-Y1/Rainbow Robotics

Samsung оголосила про наміри до 2030 року перетворити всі власні виробничі потужності по всьому світу у так звані “фабрики під керуванням ШІ”.





У компанії зазначають, що мають на увазі системи, що прийматимуть рішення самостійно, що виходить далеко за рамки традиційної автоматизації. Основою концепції є агентний ШІ, здатний самостійно планувати та виконувати завдання. Вперше цей інструмент був впроваджений у новій серії смартфонів Galaxy S26.

Окрім цього у Samsung заявляють про поступове збільшення кількості роботів на власному виробництві. Їх поділяють на три категорії: роботи-оператори, які керуватимуть виробничими лініями та об’єктами, роботи, що виконуватимуть логістичні завдання з транспортування матеріалів та роботи для збірки й виконання точних виробничих завдань.

Очікується, що людиноподібні роботи виконуватимуть складніші та гнучкіші операції, для яких наразі все ще необхідна людська спритність. Samsung активно розвиває власні можливості у сфері робототехніки, збільшуючи інвестиції у Rainbow Robotics. Однією з ймовірних систем, появи якої варто очікувати найближчим часом на виробництві є RB-Y1 — колісний людиноподібний робот з двома маніпуляторами.





Інші виробники також активно експериментують з людиноподібними роботами та автоматизацією на основі ШІ на тлі зростання витрат на робочу силу та ускладнення ланцюгів поставок. Однак створення подібних надійних та економічно виправданих систем — доволі непросте завдання. У Samsung наразі більше діляться планами розвитку, ніж пропонують готове рішення. Чи будуть заводи компанії кардинально відрізнятися до 2030 року, залежатиме від того, наскільки плавно ці технології інтегруються в реальні виробничі умови.

Раніше ми писали, що ШІ-асистент допомагає в роботі та відстежує “дружелюбність” працівників Burger King. Між тим китайський робот-маніпулятор заряджає до 8 авто одночасно.

Джерело: GizmoChina