В PS Store почався розпродаж "Вибір критиків": 1700+ ігор зі знижками до 85%

Маргарита Юзяк

Kingdom Come: Deliverance II

PS Store оголосив тематичний розпродаж “Вибір критиків” для власників PS5 та PS4, пропонуючи знижки на ігри, які високо оцінили на Metacritic.


Протягом року Sony проводить чимало акцій, однак “Вибір критиків” пропонує одні з найкращих ігор різних поколінь. До 25 лютого ви можете ознайомитися зі знижками на понад 1700 ігор для PS4 та PS5, причому багато хітів 2025 року мають кращі ціни. Наприклад, DOOM: The Dark Ages пропонують зі знижкою 67%, а Kingdom Come: Deliverance 2 продають за вдвічі меншою ціною.

Ми розуміємо, що переглядати тільки дорогі ігри не хочеться, тож спробували сфокусуватися на тих, що коштують орієнтовно ₴400 та нижче. Нижче список із понад 30 проєктів, які можуть вас зацікавити.

Від дорожчих до дешевших ігор в PS Store на розпродажі

  • Split Fiction — ₴1199 (-25%)
  • DOOM: The Dark Ages Premium Edition — ₴1154 (-67%)
  • Monster Hunter Wilds — ₴1099 (-50%)
  • Kingdom Come: Deliverance II — ₴999 (-50%)
  • Forza Horizon 5 Standard Edition — ₴719 (-40%)
  • Grand Theft Auto V: Premium Edition — ₴629 (-58%)
  • Resident Evil 4 PS4 & PS5 — ₴479 (-60%)
  • Outer Wilds — ₴479 (-40%)
  • Wolfenstein: Alt History Collection — ₴399 (-80%)
  • The Crew Motorfest — ₴399 (-80%)
  • Tiny Tina’s Wonderlands for PS4 — ₴399 (-80%)
  • Assassin’s Creed Odyssey — ₴379 (-80%)
  • Resident Evil 2 Deluxe Edition — ₴374 (-25%)
  • Dead Island 2 — ₴374 (-75%)
  • Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear — ₴359 (-20%)
  • Mafia: Trilogy — ₴359 (-80%)
  • Watch Dogs 2 – Gold Edition — ₴344 (-85%)
  • Mass Effect Legendary Edition — ₴329 (-85%)
  • Final Fantasy XVI The Rising Tide — ₴324 (-50%)
  • Undertale — ₴322 (-34%)
  • DREDGE — ₴319 (-60%)
  • Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 — ₴319 (-60%)
  • Версія Hogwarts Legacy для PS5 — ₴314 (-%)
  • Bloodstained: Ritual of the Night — ₴299 (-75%)
  • Resident Evil 7 biohazard Gold Edition — ₴299 (-75%)
  • Outlast: Trinity — ₴287 (-75%)
  • It Takes Two PS4 & PS5— ₴279 (-80%)
  • Castlevania Anniversary Collection — ₴259 (-60%)
  • Mega Man Legacy Collection — ₴195 (-60%)
  • Titan Quest — ₴189 (-80%)
  • Slime Rancher — ₴162 (-75%)
  • Dishonored Definitive Edition — ₴162 (-75%)

Нагадаємо, торік PS Store дозволив писати відгуки на ігри. Раніше користувачі могли лише ставити оцінку від однієї до п’яти зірок, що значно урізало функціонал платформи. Також Sony відзвітувала, що станом на 31 грудня 2025 року продала понад 92 копій PS5.

