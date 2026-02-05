tradfi
PS6 зачекає: Sony продала 92,2 млн PlayStation 5 по всьому світу

Маргарита Юзяк

Авторка новин

PS6 зачекає: Sony продала 92,2 млн PlayStation 5 по всьому світу
PlayStation 5 / Depositphotos

Sony продала 92,2 мільйона PlayStation 5 по всьому світу станом на 31 грудня 2025 року і, схоже, продовжуватиме робити ставку на поточне покоління.


Дані опубліковані у фінансовому звіті компанії за квартал, що завершився наприкінці року. За сам квартал Sony поставила 8 млн PlayStation 5. Це на 1,5 млн менше, ніж за аналогічний період попереднього фінансового року. Однак попри спад у темпах постачання, загальні продажі все одно дотягнули до 92,2 млн консолей у світі.

Паралельно ростуть і продажі ігор. За три місяці для PS5 та PS4 продали 97,2 млн копій, що на 1,3 млн більше, ніж торік. Із них 13,2 млн припали на проєкти власних студій Sony, що теж показало приріст у +1,6 млн за рік. Загалом за квартал 76% всіх проданих ігор були цифровими. Це на 2% більше, ніж у той самий період попереднього фінансового року.

Закономірно зростає аудиторія екосистеми. Станом на 31 грудня 2025 року PlayStation Network має 132 мільйони активних користувачів на місяць, що на 3 мільйони більше, ніж рік тому.


PS6 зачекає: Sony продала 92,2 млн PlayStation 5 по всьому світу
Фінансовий звіт Sony за четвертий квартал 2025 року

Раніше фінансова директорка Sony Лін Тао заявляла, що PlayStation 5 перебуває на середині свого життєвого циклу. Враховуючи успішні продажі та майбутні багатообіцяючі проєкти, компанія не планує різко згортати підтримку консолі. За даними багаторічних витоків, нове покоління PlayStation очікують між кінцем 2027-го та початком 2028 року, а процесори для нього можуть з’явитися вже у 2026-му.

Наразі Sony прямо натякає, що фокус залишається на поточному поколінні замість активного просування PS6 на тлі дефіциту пам’яті. З урахуванням 92,2 мільйона проданих PS5, компанія не поспішає з наступником і продовжує нарощувати продажі консолей, ігор і цифрових сервісів.

Джерело: NotebookCheck

