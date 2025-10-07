В США заборонили гучну рекламу на YouTube та Netflix через "вкрадений" сон одного немовляти

Depositphotos

YouTube, Netflix та іншим стримінгам заборонили підвищувати гучність реклами — щоправда, лише в одному американському штаті.

У понеділок губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав закон, який забороняє YouTube, Netflix та іншим стримінгам підвищувати гучність реклами — вона має транслюватися “на рівні основного контенту”. Правила набудуть чинності в липні 2026 року.

Законопроєкт 576 був внесений у лютому сенатором штату Томом Умбергом через скаргу одного зі співробітників — реклама з підвищеним рівнем гучності на стримінгах нібито постійно будила його немовля. У своїй заяві Умберг пояснив, що надихався “кожним виснаженим батьком, який нарешті приспав дитину, лише для того, щоб гучна реклама на стримінгу звела нанівець цю важку працю”.

Документ був розроблений за зразком Закону про зменшення гучності комерційної реклами (CALM), який запроваджує обмеження гучності для телевізійних мовників на федеральному рівні, але не поширюється на стримінги.

“Ми чітко почули каліфорнійців і зрозуміли, що вони не хочуть, щоб реклама була гучнішою за контент”, – заявив Ньюсом. “Підписуючи закон 576, Каліфорнія прибирає цю незручність на стрімінгових платформах, які раніше не підпадали під дію федеральних правил”.

Очікувано, пропозиція Каліфорнії стикнулася з опором зі сторони голлівудських стримінгових гігантів. Початково вони заявили, що реклама надходить “з різних джерел”, а тому її гучність важко контролювати. Однак пізніше Умберг додав правові положення, що захищають стримінги від позовів рекламодавців, і Асоціація кіномистецтв, яка об’єднує розважальні конгломерати на кшталт Disney, Paramount, Amazon та Netflix, змінила свою позицію. Наразі звукорежисери Асоціації працюють над розв’язанням технічних питань, щоб забезпечити дотримання закону.

