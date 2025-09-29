Власники передплати YouTube Premium отримали покращений звук і нову швидкість відтворення

YouTube Premium / Depositphotos

YouTube оновив пропозицію передплати YouTube Premium, серед іншого додавши “покращений” звук і новий рівень пришвидшеного відтворення для більшої кількості пристроїв.

Основні оновлення

Високоякісний звук. Під час перегляду музичних відео можна обрати “Високу якість” в налаштуваннях звуку і слухати його з бітрейтом 256 кбіт/с. Раніше опція була доступна лише в YouTube Music та в експериментальній версії на головній сторінці YouTube, а нині поширилась на всіх користувачів Android та iOS.

Нова швидкість відтворення. Платні користувачі YouTube можуть налаштувати відтворення відео на швидкості 4x (з кроком 0,05). Раніше функція була доступна на Android та iOS, а тепер й у веббраузері.

Функція Jump Ahead, яка дозволяє “перестрибувати” через нецікаві моменти відео. Раніше була доступна на Android, iOS та в Інтернеті, а нині й для YouTube на Smart TV та ігрових консолях.

Деякі оновлення YouTube Shorts, раніше запущені на Android, тепер повністю доступні й на iOS:

Режим “картинка в картинці” , який дозволяє відтворювати короткі відео у маленькому вікні, поки ви гортаєте інший контент на пристрої.

, який дозволяє відтворювати короткі відео у маленькому вікні, поки ви гортаєте інший контент на пристрої. Опція “розумного завантаження”, що автоматично завантажує ваші улюблені короткі відео на основі історії переглядів.

В блозі Google зазначають, що оновлення розгортають поступово, тож деяким користувачам воно буде доступне не одразу.

Нагадаємо, що в Україні передплата YouTube Premium доступна за ціною від 99 грн/місяць в індивідуальному плані та за 149 грн/місяць для сім’ї (з обмеженням до 5 осіб). Для студентів доступна пільгова передплата за 59 грн/місяць.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

З мінусів у преміальній передплаті те, що подекуди YouTube почав наслідувати приклад Netflix і блокувати сімейний тариф користувачам, які не живуть разом.

Джерело: Google