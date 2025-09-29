Власники передплати YouTube Premium отримали покращений звук і нову швидкість відтворення

YouTube оновив пропозицію передплати YouTube Premium, серед іншого додавши “покращений” звук і новий рівень пришвидшеного відтворення для більшої кількості пристроїв.
Основні оновлення
- Високоякісний звук. Під час перегляду музичних відео можна обрати “Високу якість” в налаштуваннях звуку і слухати його з бітрейтом 256 кбіт/с. Раніше опція була доступна лише в YouTube Music та в експериментальній версії на головній сторінці YouTube, а нині поширилась на всіх користувачів Android та iOS.
- Нова швидкість відтворення. Платні користувачі YouTube можуть налаштувати відтворення відео на швидкості 4x (з кроком 0,05). Раніше функція була доступна на Android та iOS, а тепер й у веббраузері.
- Функція Jump Ahead, яка дозволяє “перестрибувати” через нецікаві моменти відео. Раніше була доступна на Android, iOS та в Інтернеті, а нині й для YouTube на Smart TV та ігрових консолях.
Деякі оновлення YouTube Shorts, раніше запущені на Android, тепер повністю доступні й на iOS:
- Режим “картинка в картинці”, який дозволяє відтворювати короткі відео у маленькому вікні, поки ви гортаєте інший контент на пристрої.
- Опція “розумного завантаження”, що автоматично завантажує ваші улюблені короткі відео на основі історії переглядів.
В блозі Google зазначають, що оновлення розгортають поступово, тож деяким користувачам воно буде доступне не одразу.
Нагадаємо, що в Україні передплата YouTube Premium доступна за ціною від 99 грн/місяць в індивідуальному плані та за 149 грн/місяць для сім’ї (з обмеженням до 5 осіб). Для студентів доступна пільгова передплата за 59 грн/місяць.
З мінусів у преміальній передплаті те, що подекуди YouTube почав наслідувати приклад Netflix і блокувати сімейний тариф користувачам, які не живуть разом.
