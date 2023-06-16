В США затримали росіянина руслана астамірова за підозрою у поширенні вірусу-здирника LockBit — йому загрожує 25 років в’язниці

В Аризоні затримали 20-річного громадянина росії, уродженця Чечні руслана астамірова. Мін’юст США звинувачує його як мінімум у 5 атаках з використанням віруса-здирника LockBit з 2020-го по 2023-й рік.

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Затриманому загрожує 20 років ув’язнення за одним звинуваченням та 5 років в’язниці за завдання шкоди захищеним комп’ютерам. Можливий також штраф до 250 тисяч доларів або подвоєння збитків від атак.

Це вже третій такий випадок у США з листопада минулого року, всі обвинувачені — громадяни рф. У листопаді 2022 року Мін’юст США висунув звинувачення проти михайла васильєва, який був затриманий у Канаді, і нині чекає на екстрадицію до Сполучених Штатів, а у травні 2023 року михайла матвєєва (також відомого як Wazawaka, m1x, Boriselcin і Uhodiransomwar) звинуватили у розгортанні програм-вимагачів LockBit, Babuk і Hive в атаках, спрямованих на організації в межах і за межами США.

«Зловмисники, що поширюють LockBit та будь-які інші програми-вимагачі, не можуть ховатися за уявною онлайн-анонімністю. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами з правоохоронних органів, щоб виявити порушників і притягнути їх до відповідальності», – кажуть у Мін’юсті.

Про LockBit вперше стало відомо у вересні 2019 року, і за останні місяці за допомогою програми-вимагача атакували автомобільного гіганта Continental, Королівську пошту Великої Британії, Службу внутрішніх доходів Італії та системи міста Окленд. Загалом угруповання, яке використовувало LockBit, виманило близько $91 млн в американських організацій, які стали жертвами приблизно 1700 атак з 2020 року.