В Steam почався Весняний розпродаж. Зі знижкою продають навіть ігрову консоль Steam Deck

Сервіс Steam запустив черговий розпродаж, і цього разу деякі речі відбуваються вперше. Зазначається, що вперше Steam проводить сезонний розпродаж навесні. Крім того, вперше пропонуються знижки не лише на ігри, а й на ігрові консолі Steam Deck.
Весняний розпродаж у Steam триватиме до 23 березня. Протягом тижня користувачі зможуть купувати ігри в різних жанрах з великими знижками, які в деяких випадках можуть сягати 90% (STAR WARS Jedi: Fallen Order). Ознайомитися з повним переліком ігор зі знижками можна на спеціальній сторінці.
Добірка найпопулярніших ігор (лідери продажу) зі знижками з Весняного розпродажу в Steam:
- Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition – 804 грн (-50%);
- Forza Horizon 5 – 719 грн (-40%);
- Cyberpunk 2077 – 449 грн (-50%);
- Call of Duty: Modern Warfare II – 1520 грн (-35%);
- NARAKA: BLADEPOINT – 299 грн (-50%);
- NieR:Automata – 233 грн (-50%);
- Red Dead Redemption 2 – 297 грн (-67%);
- Persona 5 Royal – 1169 (-35%);
- Stellaris – 119 грн (-75%);
- Total War: WARHAMMER III – 870 грн (-33%).
Також зазначається, що на честь першої річниці виходу Steam Deck компанія Valve пропонує знижку на ігрові консолі в розмірі 10%. Знижки діятимуть до кінця Весняного розпродажу та розповсюджуються на всі три моделі у тих регіонах, куди здійснюється постачання Steam Deck.