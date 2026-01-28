В Steam стартував Фестиваль настільних ігор: безліч демо та знижки до 80%

Новини Ігри 28.01.2026 comment views icon

У Steam стартував новий тематичний фестиваль. Розпродаж присвячений фанатам настільних ігор і покрокових стратегій.


Остання акція цього місяця запланована на 26 січня – 2 лютого. Під час неї можна знайти десятки ігор зі знижками, а також їхні демоверсії. ITC традиційно зібрав список ігор, які можуть вас зацікавити під час тематичного фестивалю.

Ігри на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших

Нагадаємо, наступна акція розпочнеться 5 лютого. Другий місяць 2026 року підготував нам чотири розпродажі, зокрема Лютневий Фестиваль новинок.

