В Steam стартував Фестиваль настільних ігор: безліч демо та знижки до 80%

У Steam стартував новий тематичний фестиваль. Розпродаж присвячений фанатам настільних ігор і покрокових стратегій.
Остання акція цього місяця запланована на 26 січня – 2 лютого. Під час неї можна знайти десятки ігор зі знижками, а також їхні демоверсії. ITC традиційно зібрав список ігор, які можуть вас зацікавити під час тематичного фестивалю.
Ігри на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших
- Viractal — ₴564 (-20%)
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked — ₴540 (-10%)
- Dokapon Kingdom: Connect — ₴277 (-70%)
- NEW MONOPOLY — ₴259 (-60%)
- Tabletop Simulator — ₴207 (-50%)
- Spirit Island — ₴206 (-50%)
- Let Them Trade — ₴187 (-50%)
- Passant: A Chess Roguelike — ₴177 (-33%)
- Everdell — ₴167 (-40%)
- Nemesis: Lockdown — ₴154 (-70%)
- Terraforming Mars — ₴145 (-65%)
- Munchkin Digital — ₴125 (-45%)
- Cultist Simulator — ₴111 (-60%)
- Dorfromantik — ₴109 (-50%)
- Exploding Kittens 2 — ₴109 (-60%)
- Root — ₴91 (-60%)
- Faeria — ₴83 (-80%)
- Scythe: Digital Edition — ₴83 (-80%)
- Gremlins, Inc. — ₴79 (-80%)
- No Time to Relax — ₴65 (-70%)
Нагадаємо, наступна акція розпочнеться 5 лютого. Другий місяць 2026 року підготував нам чотири розпродажі, зокрема Лютневий Фестиваль новинок.
