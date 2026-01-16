Новини Софт 16.01.2026 comment views icon

В Україні запрацював Samsung Internet: новий ПК-браузер з вбудованим блокувальником реклами

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В Україні запрацював Samsung Internet: новий ПК-браузер з вбудованим блокувальником реклами
Скриншот браузера Samsung Internet на ПК

В Україні став доступний ПК-браузер Samsung Internet для Windows із вбудованим блокувальником реклами та функціями Galaxy AI. Поки що це бета-версія.

Samsung Internet давно інтегрований на смартфони і планшети компанії, а тепер отримав версію для ПК. Браузер працює на Windows 10 та 11 і орієнтований на користувачів, які вже користуються пристроями Galaxy. Основний акцент зроблено на синхронізації та інтеграції між телефоном і комп’ютером.

Настільна версія підтримує синхронізацію історії переглядів, закладок і даних для входу через Samsung Pass. Завдяки цьому можна швидко продовжувати роботу або переглядати сайти при переході з телефона на ПК і назад. Все це відбувається без ручного налаштування.

У Samsung Internet на старті вбудовані ШІ-функції Galaxy AI. Якщо казати конкретно, то йдеться про інструмент для швидкого перегляду сторінок і перекладу контенту,знайомий як Browsing Assist. Функція допомагає швидше розібратися з великими текстами та іноземними сайтами без сторонніх сервісів.

В Україні запрацював Samsung Internet: новий ПК-браузер з вбудованим блокувальником реклами
Головна Samsung Internet

Компанія також перенесла у ПК-версію функції конфіденційності з мобільного браузера. Серед них згадується “Розумне запобігання відстеженню” для блокування сторонніх cookie. Та додана окрема панель керування приватністю, де зібрані всі налаштування безпеки.

Компанія прямо позиціонує Samsung Internet як частину свого бачення “навколишнього штучного інтелекту”. Наразі браузер запущено для користувачів у США та Кореї, але він також з’явився і для українських користувачів Windows. Повноцінний реліз очікується пізніше.

Джерело: Android Headlines

