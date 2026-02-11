tradfi
В Україні запровадили новий алгоритм захисту для КЕП: що буде зі старими сертифікатами?

Вадим Карпусь

Безпека електронного цифрового підпису / створено Google Gemini

В Україні посилюють кібербезпеку електронних підписів. Держава переходить на новий алгоритм шифрування даних — “Купина”. Це планове оновлення, яке має зробити кваліфікований електронний підпис (КЕП) та цифрові документи стійкішими до сучасних кібератак. Якщо пояснити просто: це як замінити старий замок у дверях на новий, складніший. Зовні все виглядає так само, але зламати його значно важче.


Що змінилося в КЕП з 10 лютого 2026 року

Починаючи з 10 лютого 2026 року, всі нові ключі КЕП створюватимуть уже за посиленим алгоритмом “Купина”. Тобто нові підписи одразу працюватимуть на сучаснішому рівні захисту. Водночас тим, хто вже має електронний підпис, хвилюватися не потрібно.

Чи потрібно терміново міняти КЕП?

Ні. Усі сертифікати КЕП, які видали до 10 лютого 2026 року, залишаються чинними. Вони працюватимуть до завершення свого строку дії. Ніхто не вимагатиме терміново перевипускати підпис лише через зміну алгоритму.

Старі алгоритми також не вимкнуть одномоментно. Їх і надалі використовуватимуть для перевірки вже підписаних документів. Це важливо: усі раніше підписані договори, звіти чи інші файли залишаться дійсними.


Як проходитиме перехід на алгоритм “Купина”

Перехід відбуватиметься поступово. Нові операції крок за кроком переводитимуть на стандарт “Купина”. До 1 липня 2026 року всі надавачі довірчих послуг мають повністю перейти на використання нового алгоритму. Тобто в країні фактично з’явиться єдиний сучасний стандарт криптографічного захисту для електронних підписів.

Як зазначають у Мінцифрі, алгоритм “Купина” стійкий до сучасних методів криптоаналізу. Це означає, що він краще захищає цифрові підписи та дані від спроб підробки або злому. У світі, де кібератаки стають дедалі складнішими, оновлення криптографії — це не формальність, а питання довіри до державних і бізнес-сервісів.

Перехід на новий стандарт — частина системної роботи Мінцифри над кіберстійкістю країни. Мета полягає в тому, щоб електронні сервіси залишалися безпечними і користувачі могли спокійно підписувати документи онлайн, не думаючи про технічні деталі захисту.

Звичайні електронні підписи ще попрацюють. Кабмін відтермінував перехід на захищені носії (токени) на час дії воєнного стану та 6 місяців після його скасування

