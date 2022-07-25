Електронний підпис «Дії» пройшов сертифікацію ЄС — його можна буде використовувати для отримання послуг в країнах Євросоюзу

Український електронний підпис — «Дія.Підпис» — нещодавно пройшов тестування eSignature Validation Plugtests 2022 та отримав сертифікат, що засвідчує його відповідність європейським стандартам. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тестування відбувалося з травня до липня на міжнародному eSignature Validation Plugtests 2022, у якому брали участь 108 країн. За його результатами підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам.

Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу у сфері електронних довірчих послуг. Технічно команда «Дія» вже готова до взаємного визнання електронних довірчих послуг з ЄС.

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Взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції та міжнародного визнання застосунку «Дія». Це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. У майбутньому українські цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.

На початку липня у Мінцифрі повідомляли, що «Дія.Підпис» використовують вже понад 2,8 млн українців, а застосунком «Дія», де наразі готується бета-тест англійських версій низки документів (закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт), користується понад 17,3 млн українців — проти 14 млн, які були на початку лютого 2022 року.