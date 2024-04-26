В Україні запускають безплатне навчання блокчейн-розробці на Solana

Українське Solana-комʼюніті Kumeka Team з 7 травня запускає безплатне навчання блокчейн-розробці — Solana BootCamp.

Про це редакції повідомили організатори події.

Взяти участь в шеститижневому буткемпі зможуть всі, хто бажає ознайомитися з блокчейн-розробкою та навчитися створювати програми на блокчейні Solana.

Головна умова — розуміння TypeScript, оскільки це мова для JS/TS SDK. До того ж розуміння строго типізованих мов є гарною базою для вивчення Rust.

Знання криптографії чи мови Rust не потрібні.

Що учасники навчаться впродовж буткемпу?

Після буткемпу учасники зможуть самостійно створювати прості програми на Solana. Організатори запевняють, що готують український переклад курсу Rust + Solana development for Beginners, а також окрему інтенсивну програму буткемпу для розробників, які навіть можуть бути незнайомими з основами криптографії

Онлайн-курс "Excel та Power BI для аналізу даних" від robot_dreams. Навчіться самостійно аналізувати й візуалізувати дані, знаходити зв’язки, розуміти кожен аспект отриманої інформації та перетворювати її на ефективні рішення. Детальніше про курс

Також розробники зможуть долучитися до українського Solana-хакатону від Kumeka Team в рамках Ukrainian Blockchain Week.

Kumekathon стартує з 17 червня та закінчується 22 червня. На хакатоні очікують всі українські проекти, дотичні до блокчейну Solana. Це як проєкти, які брали участь в глобальному хакатоні Solana, так і нові учасники.

Призи для випускників буткемпу

Всі учасники, які пройдуть буткемп до кінця, отримають NFT-сертифікат. А також візьмуть участь в розіграші призів від Kumeka Team:

Ноутбук MacBook Air 13

Навушники Airpods Pro 2

Зарядна станція Bluetti EB3

Як доєднатися до Bootcamp?

Для участі в травневому Bootcamp від Kumeka Team необхідно зареєструватися за посиланням. Також питання можна ставити в Discord комʼюніті Kumeka Team.

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