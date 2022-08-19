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Як надіслати конфіденційне повідомлення до Gmail — встановлення часу до самознищення листа та заборона спільного використання

Як надіслати конфіденційне повідомлення до Gmail — встановлення часу до самознищення листа та заборона спільного використання

Google запровадила конфіденційний режим для Gmail у 2018 році. Він дозволяє надсилати листи, що знищуються через потрібний час та забороняє одержувачам копіювати їхній вміст, пересилати іншим користувачам або завантажувати їх.

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Конфіденційний режим доступний на настільному комп’ютері або у Gmail на мобільному пристрої. Потрібно активувати конфіденційний режим для кожного окремого повідомлення. Інструкція враховує зміни в інтерфейсі програми, що відбулися з 2018 року.

У браузері на комп’ютері

 

Як надіслати конфіденційне повідомлення до Gmail — встановлення часу до самознищення листа та заборона спільного використання

 

  1. Знайдіть та натисніть піктограму заблокованого годинника праворуч від кнопки «Надіслати» в інтерфейсі повідомлення.
  2. У спливному вікні встановіть термін до самознищення листа (від одного дня до п’яти років).
  3. У цьому вікні вкажіть, чи потрібний SMS-код доступу для перегляду листа (для абонентів Gmail). Якщо адреса одержувача не у Gmail, код буде надіслано на електронну пошту у будь-якому випадку, незалежно від вибору.

Як надіслати конфіденційне повідомлення до Gmail — встановлення часу до самознищення листа та заборона спільного використання

 

Повідомлення про те, що повідомлення надсилається в конфіденційному режимі, з’явиться в нижній частині повідомлення.

На смартфоні

Потрібно виконати ті ж дії, що й на комп’ютері, але деякі елементи інтерфейсу розташовані інакше. Процес однаковий для Gmail на iOS та Android.

 

Як надіслати конфіденційне повідомлення до Gmail — встановлення часу до самознищення листа та заборона спільного використання

 

  1. Доторкніться до трьох вертикальних точок у верхньому правому куті застосунку, потім виберіть конфіденційний режим.
  2. Як і в браузері, далі можна встановити час та захист за допомогою пароля.

Після налаштування параметрів внизу повідомлення з’явиться невелике вікно з датою закінчення терміну.

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Джерело: The Verge


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