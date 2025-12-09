В аномаліях S.T.A.L.K.E.R. 2 почав спавнитися унікальний артефакт

GSC Game World / X

Цей артефакт не мав з’явитися ніде у S.T.A.L.K.E.R. 2, крім одного визначеного місця. Але, здається, він отримав шанс спавна.

Йдеться про сюжетне “Серце Чорнобиля”, котре й дало назву грі. Не будемо вказувати єдине місце, де гравець може його побачити, зазначимо лише, що це можна зробити навіть не під час кожного проходження. Цілком очевидно, що подібні речі не мають траплятися аби де, і це не задум розробників, а помилка. Однак гравці почали масово повідомляти про артефакт в Reddit та інших місцях, підкріплюючи пости скриншотами.

Важко сказати, призвело до незапланованої появи “Серця” оновлення 1.7 чи патч до патчу 1.7.1, але усі повідомлення недавні. Остання невелика латка, навпаки, могла прибрати небажані спавни, але про це теж не відомо.

Тим часом артефакт дуже сильний. Він дає швидку регенерацію, за умови неотримання шкоди протягом короткого часу. Надзвичайно потужне “Серце Чорнобиля” на новій найвищій складності “Майстер”. “Той, хто його знайде, зможе навчитися розуміти Зону та стати майже єдиним з нею. Принаймні, так кажуть”, — розповідає Ріхтер у грі.

Багато гравців вже найшли артефакт поза сюжетом та схвально відгукуються про його властивості. Ймовірно, спавн випадковий: зокрема, “Серце Чорнобиля” знаходили на кладовищі авто та вертольотів, а також на Кордоні та навіть в Малій Зоні.

Джерело: Gamedev.dou