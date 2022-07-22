Відео дня: Ford почав тестувати роботизовану зарядку для електромобілів

Американський автовиробник Ford почав тестувати роботизовану зарядку для електромобілів, насамперед призначену для водіїв з обмеженими можливостями. У звичайній ситуації для водія нескладно підключити кабель станції до зарядного порту електромобіля, тому жоден подібний пристрій поки не дійшов до стадії комерційного використання.

Звичайно такі пристрої зручні, але їхня конструкція складна, а вартість занадто велика, щоб впроваджувати їх повсюдно. Зовсім інша річ, коли йдеться про водіїв у віці чи інвалідів, які іноді фізично не можуть здійснити подібну операцію самостійно. На паливних заправках вставити пістолет у бак може допомогти персонал, але електричні зарядки зазвичай обходяться без співробітників. І чим більше на дорогах з’являється електромобілів, тим частіше виникатиме подібна ситуація.

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По відеоролику зрозуміло, що процес зарядки запускається за допомогою смартфона, так що водієві достатньо припаркуватися в безпосередній близькості до роботизованої зарядки і натиснути пару кнопок на сенсорному екрані телефону, не виходячи із салону. Далі “роборука” з очима-камерою самостійно знайде зарядний порт та підключиться до нього. Після закінчення зарядки вона автоматично від’єднається і втягнеться в корпус станції.

Також не варто забувати, що автоматизовані зарядки стануть у нагоді для автономних електромобілів – таку машину буквально можна буде відправити підзарядитися, поки власник обідає або займається покупками.

Джерело: Electrek