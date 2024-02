Відео: збиття «шахеда» за допомогою ракетної установки Vampire під APKWS

Офіційний канал Військово-Морських Сил ЗС України опублікував ураження ворожих дронів-камікадзе на Одещині 11 лютого 2024 року.

На основі цих кадрів OSINT-аналітики зробили припущення, що це було перше публічне використання ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS, передає Defence Express. Їхнє постачання мало відбутися наприкінці минулого року.

It does appear that this is the first onboard footage released showing a US-supplied VAMPIRE SAM system in Ukrainian service downing a Russian Shahed with a laser-guided APKWS missile. https://t.co/wxS2EJSFDm pic.twitter.com/VMT2vHP9Bu

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 12, 2024