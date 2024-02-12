Новини Military Tech 12.02.2024 о 17:49 comment views icon

Відео: збиття «шахеда» за допомогою ракетної установки Vampire під APKWS

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Юрій Орос

Автор новин

Відео: збиття «шахеда» за допомогою ракетної установки Vampire під APKWS

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Офіційний канал Військово-Морських Сил ЗС України опублікував ураження ворожих дронів-камікадзе на Одещині 11 лютого 2024 року.

На основі цих кадрів OSINT-аналітики зробили припущення, що це було перше публічне використання ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS, передає Defence Express. Їхнє постачання мало відбутися наприкінці минулого року.

Vampire складається з оптико-локаційної станції, оснащеної тепловізором на оптичному каналі та пусковим блоком під керовані снаряди APKWS. При цьому оптико-локаційна станція також виконує і функцію підсвітки цілі лазером, бо APKWS мають лазерне наведення. Відомою є гранична вартість одного реактивного снаряда APKWS – до 40,6 тис. доларів за одиницю, і це важливо для співвідношення «затрати/ефект» щодо протидії дронам-камікадзе, особливо в плані заміни необхідності деколи навіть використовувати дорогі ракети для систем Patriot.

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