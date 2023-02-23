Новини Україна 23.02.2023 о 16:55

Відеоблогер привласнив 340 тис. грн пожертв для ЗСУ, скориставшись вразливістю сайту

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Київська поліція викрила місцевого мешканця у привласненні майже 340 000 грн пожертв для ЗСУ, які збирав один із сайтів. 24-річний блогер мав доступ до сайту для проведення прямих ефірів, і скориставшись вразливістю програмного забезпечення, переказав кошти на особисті рахунки. Рід діяльності підозрюваного – розміщення власних відео розважального характеру та проведення платних трансляцій.

Сайт, що фігурує у справі, передавав відсоток від заробітку на потреби ЗСУ, кошти надходили від громадян усього світу. Підозрюваний виявив уразливість ПЗ сайту та з її допомогою отримав несанкціонований доступ до віртуального гаманця. Після чого у ході 33 окремих спроб він вивів на власні рахунки вказану суму.

1Відеоблогер привласнив 340 тис. грн пожертв для ЗСУ, скориставшись вразливістю сайту

Подільська окружна прокуратура та Подільське управління поліції повідомили передбачуваного винуватця про підозру за статтею 190 ч. 3 – «Шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки». Стаття передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного були знайдені неправомірно видобуті кошти та носії інформації, що підтверджують незаконні операції. Продовжується досудове слідство.

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Джерела: Київська міська прокуратура, Поліція Києва


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