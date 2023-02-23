Відеоблогер привласнив 340 тис. грн пожертв для ЗСУ, скориставшись вразливістю сайту

Київська поліція викрила місцевого мешканця у привласненні майже 340 000 грн пожертв для ЗСУ, які збирав один із сайтів. 24-річний блогер мав доступ до сайту для проведення прямих ефірів, і скориставшись вразливістю програмного забезпечення, переказав кошти на особисті рахунки. Рід діяльності підозрюваного – розміщення власних відео розважального характеру та проведення платних трансляцій.

Сайт, що фігурує у справі, передавав відсоток від заробітку на потреби ЗСУ, кошти надходили від громадян усього світу. Підозрюваний виявив уразливість ПЗ сайту та з її допомогою отримав несанкціонований доступ до віртуального гаманця. Після чого у ході 33 окремих спроб він вивів на власні рахунки вказану суму.

Подільська окружна прокуратура та Подільське управління поліції повідомили передбачуваного винуватця про підозру за статтею 190 ч. 3 – «Шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки». Стаття передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного були знайдені неправомірно видобуті кошти та носії інформації, що підтверджують незаконні операції. Продовжується досудове слідство.

Джерела: Київська міська прокуратура, Поліція Києва