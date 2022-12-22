«Вашу карту заблоковано» — в Кіберполіції нагадали про онлайн-сервіс для скарг на телефонних шахраїв

Останніми днями у соціальних мережах почастішали скарги на дії телефонних шахраїв, які видають себе за співробітників банків та намагаються отримати доступ до банківських рахунків українців. Зазвичай такі шахраї розповідають історії на кшталт «вашу карту заблоковано», «з вашого рахунку підозріла транзакція», «ми здійснюємо перевірку клієнтів», «нові правила під час воєнного стану» тощо та намагаються вивідати у жертв банківську інформацію.

Зазначається, що в деяких випадках шахраї можуть використовувати технологію спуфінгу для підміни номера. В такому випадку фактичний дзвінок може здійснюватись з території країни агресора, хоча на екрані мобільного пристрою висвітиться український номер банку, пенсійного фонду, поліції тощо.

Кіберполіція нагадує, що ким би не представся співбесідник телефоном і які б приводи не називав, в жодному разі не можна повідомляти стороннім особам дані своєї банківської картки, особливо код CVV, термін дії картки, одноразові паролі з SMS, інформацію для авторизації в онлайн-банкінгу. Зазначається що навіть в умовах війни співробітники банків, або працівники державних установ не запитують таку інформацію. Ці відомості потрібні лише зловмисникам.

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Щоб вберегти себе від можливого шахрайства, кіберполіція радить наступне:

для платежів або переказів слід обирати перевірені сервіси

необхідно відключи в оператора можливість віддаленої заміни SIM-карти

якщо банк пропонує функцію динамічного CVV, нею слід скористатися.

Тим, хто все ж таки став жертвою шахраїв, кіберполіція радить подати звернення на її сайті або звернутись до відділення поліції.