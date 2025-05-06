Відеокарти NVIDIA RTX 5060 вийдуть 19 травня, — офіційно

Запуск найдоступніших відеокарт NVIDIA Blackwell для настільних комп’ютерів та ноутбуків відбудеться 19 травня. Компанія офіційно оголосила дату і час виходу RTX 5060.

Заяві NVIDIA передували чутки, які розкрили точну дату запуску. Він відбудеться о 9 ранку за тихоокеанським часом, тобто о 19:00 за київським часом.

Starting May 19 at 9 a.m. Pacific Time, GeForce RTX 5060 graphics cards, desktops, and GeForce RTX 5060 Laptop GPUs will be available from our partners and retailers worldwide.#GeForceRTX50 pic.twitter.com/VLA9bZUWRW — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 6, 2025

Десктопна NVIDIA RTX 5060 коштуватиме $299. Відеокарта оснащена чипом з 3840 ядрами CUDA та 8 ГБ вбудованої пам’яті GDDR7. Анонс RTX 5060 Ti минулого місяця залишив погане враження про 8-гігабайтну версію старшої моделі — NVIDIA навіть не надала її для оглядів напередодні релізу. Компанія також підтверджує, що того ж дня будуть випущені перші ноутбуки, оснащені RTX 5060. Єдиний чип для ноутбуків має 3328 ядер CUDA та ті ж 8 ГБ пам’яті.

Новинка конкуруватиме з відеокартами Intel Battlemage B580 та B570, оснащеними 12 ГБ та 10 ГБ пам’яті відповідно. AMD ще не випустила свою відеокарту RX 9060 XT, проте очікується, що ця модель також буде представлена ​​на виставці Computex 2025.

Джерело: VideoCardz