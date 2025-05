Відеокарти NVIDIA RTX 5060 вийдуть 19 травня, — офіційно

Запуск найдоступніших відеокарт NVIDIA Blackwell для настільних комп’ютерів та ноутбуків відбудеться 19 травня. Компанія офіційно оголосила дату і час виходу RTX 5060.

Заяві NVIDIA передували чутки, які розкрили точну дату запуску. Він відбудеться о 9 ранку за тихоокеанським часом, тобто о 19:00 за київським часом.

Starting May 19 at 9 a.m. Pacific Time, GeForce RTX 5060 graphics cards, desktops, and GeForce RTX 5060 Laptop GPUs will be available from our partners and retailers worldwide.#GeForceRTX50 pic.twitter.com/VLA9bZUWRW

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 6, 2025