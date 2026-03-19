Відповідь Arrow Lake Refresh: AMD випускає оновлені процесори Zen 5

AMD підготувала власну відповідь Intel на випуск процесорів лінійки Arrow Lake Refresh у вигляді оновлення процесорів Zen 5.





Зокрема, за інформацією відомого інсайдера chi11eddog, мова йде про оновлення щонайменше двох процесорів — Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X. До цього компанія використовувала позначку “XT” для маркування оновлених версій Ryzen для широкого кола споживачів.

Однак з оновленням лінійки Zen 5, ймовірно, що стратегія змінюється. Натомість моделі отримують висхідні номера замість традиційного “XT”. Замість Ryzen 7 9700XT або Ryzen 5 9600XT у продаж надійдуть 7 9750X та 5 9650X. Це може вказувати на те, що AMD прагне чіткіше розрізняти базові та оновлені процесори.

Технічні характеристики Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X

Процесор Ядра / Потоки Базова / Підвищена тактова частота (ГГц) Кеш L3 TDP (Вт) Рекомендована роздрібна ціна Ryzen 7 9750X 8 / 16 4.2 / 5.6 32 120 ? Ryzen 7 9700X 8 / 16 3.8 / 5.5 32 65 $359 Ryzen 5 9650X 6 / 12 4.3 / 5.5 32 120 ? Ryzen 5 9600X 6 / 12 3.9 / 5.4 32 65 $279

Варто зазначити, що AMD офіційно не підтверджувала ймовірні характеристики. За наявною інформацією, Ryzen 7 9750X та Ryzen 5 9650X збережуть стандартні характеристики базових моделей, а головне покращення стосуватиметься збільшення тактових частот.

Ryzen 7 9750X та Ryzen 5 9650X забезпечуватимуть істотне зростання продуктивності. Обидві оновлені моделі отримають збільшення базової тактової частоти на 400 МГц та зростання частоти у режимі Boost на 100 МГц. Це забезпечуватиме зростання тактової частоти на істотні 10%, хоча в режимі Boost збільшення складає лише 2%.





Вищі тактові частоти та TDP можуть здаватися незначними на папері, але в реальних умовах вони дозволять процесорам підтримувати вищі постійні тактові частоти, що призведе до підвищення загальної продуктивності. Рішення оновити процесори Ryzen 7 9700X та 5 9600X було прийняте AMD не випадково. Ці процесори середнього цінового сегмента мають значний попит.

Оригінальні Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X були випущені у 2024 році з рекомендованою роздрібною ціною $359 та $279 відповідно, але з того часу їхні ціни впали до $307 та $184. Цінова стратегія для майбутніх Ryzen 7 9750X і Ryzen 5 9650X буде особливо важливою, оскільки Intel вже позиціює конкурентні Core Ultra 7 270K Plus і Core Ultra 5 250K Plus за агресивними цінами в $199 і $299.

Джерело: Tom’s Hardware