Відповідь Arrow Lake Refresh: AMD випускає оновлені процесори Zen 5

Олександр Федоткін

AMD підготувала власну відповідь Intel на випуск процесорів лінійки Arrow Lake Refresh у вигляді оновлення процесорів Zen 5.


Зокрема, за інформацією відомого інсайдера chi11eddog, мова йде про оновлення щонайменше двох процесорів — Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X. До цього компанія використовувала позначку “XT” для маркування оновлених версій Ryzen для широкого кола споживачів. 

Однак з оновленням лінійки Zen 5, ймовірно, що стратегія змінюється. Натомість моделі отримують висхідні номера замість традиційного “XT”. Замість Ryzen 7 9700XT або Ryzen 5 9600XT у продаж надійдуть 7 9750X та 5 9650X. Це може вказувати на те, що AMD прагне чіткіше розрізняти базові та оновлені процесори.

Технічні характеристики Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X

Процесор Ядра / Потоки Базова / Підвищена тактова частота (ГГц) Кеш L3 TDP (Вт) Рекомендована роздрібна ціна
Ryzen 7 9750X 8 / 16 4.2 / 5.6 32 120 ?
Ryzen 7 9700X 8 / 16 3.8 / 5.5 32 65 $359
Ryzen 5 9650X 6 / 12 4.3 / 5.5 32 120 ?
Ryzen 5 9600X 6 / 12 3.9 / 5.4 32 65 $279

Варто зазначити, що AMD офіційно не підтверджувала ймовірні характеристики. За наявною інформацією, Ryzen 7 9750X та Ryzen 5 9650X збережуть стандартні характеристики базових моделей, а головне покращення стосуватиметься збільшення тактових частот.

Ryzen 7 9750X та Ryzen 5 9650X забезпечуватимуть істотне зростання продуктивності. Обидві оновлені моделі отримають збільшення базової тактової частоти на 400 МГц та зростання частоти у режимі  Boost на 100 МГц. Це забезпечуватиме зростання тактової частоти на істотні 10%, хоча  в режимі Boost збільшення складає лише 2%.


Вищі тактові частоти та TDP можуть здаватися незначними на папері, але в реальних умовах вони дозволять процесорам підтримувати вищі постійні тактові частоти, що призведе до підвищення загальної продуктивності. Рішення оновити процесори Ryzen 7 9700X та 5 9600X було прийняте AMD не випадково. Ці процесори середнього цінового сегмента мають значний попит.

Оригінальні Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X були випущені у 2024 році з рекомендованою роздрібною ціною $359 та $279 відповідно, але з того часу їхні ціни впали до $307 та $184. Цінова стратегія для майбутніх Ryzen 7 9750X і Ryzen 5 9650X буде особливо важливою, оскільки Intel вже позиціює конкурентні Core Ultra 7 270K Plus і Core Ultra 5 250K Plus за агресивними цінами в $199 і $299.

Раніше ми писали, що AMD наразі працює над цікавою фішкою наступного покоління графічних процесорів на архітектурі RDNA. Нещодавно AMD офіційно підтвердила дату виходу та рекомендовану ціну свого нового ігрового процесора Ryzen 7 9850X3D.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
