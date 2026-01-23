Новини Пристрої 23.01.2026 comment views icon

На 20 доларів більше: AMD назвала дату запуску та ціну Ryzen 7 9850X3D

Вадим Карпусь

На 20 доларів більше: AMD назвала дату запуску та ціну Ryzen 7 9850X3D
AMD підтвердила дату запуску та ціну Ryzen 7 9850X3D — на $20 дорожчий за Ryzen 7 9800X3D

AMD офіційно підтвердила дату виходу та рекомендовану ціну свого нового ігрового процесора Ryzen 7 9850X3D. Новинка з’явиться у глобальному продажі 29 січня, а її рекомендована ціна становитиме $499. Таким чином, процесор буде на $20 дорожчим за попередню модель Ryzen 7 9800X3D.

Як і очікувалося, витоки та попередні оцінки повністю підтвердилися. Ще раніше джерела повідомляли про запуск наприкінці січня та рекомендовану ціну на рівні $499, і тепер AMD офіційно це закріпила. Компанія також підтвердила, що Ryzen 7 9850X3D стане наступним настільним процесором серії X3D, який вийде у роздрібний продаж.

Оголошення зробив Девід МакАфі, який поставив крапку в плутанині навколо ранніх сторінок товару в інтернет-магазинах. На старті попередніх продажів у Європі ціни коливалися від трохи більше ніж €500 до понад €700 — через змішування цін із ПДВ і без нього. Водночас американські ритейлери публікували або тимчасові заглушки з цінами, або позначки про відсутність товару.

Тепер покупці та продавці отримали чітку відправну точку перед стартом продажів. Офіційна ціна для США становить $499, але AMD поки що не оголосила рекомендовані ціни для інших регіонів, зокрема Європи.

Процесор Ryzen 7 9850X3D зберігає 8 ядер і 16 потоків, отримує TDP на рівні 120 Вт і таку ж кількість кешу L3 — 96 МБ, як і Ryzen 7 9800X3D. Та головна відмінність — частоти. Новинка підтримує буст до 5,6 ГГц, тобто на 400 МГц вище, ніж у 9800X3D. Це суттєвий приріст для ігрових задач, де швидкість одного ядра та обсяг кешу прямо впливають на FPS.

На 20 доларів більше: AMD назвала дату запуску та ціну Ryzen 7 9850X3D

AMD підтвердила, що в поколінні Zen 5 застосовує оновлене 2-ге покоління V-Cache. Нова версія працює холодніше, швидше та нарешті підтримує розгін. Саме це й могло дозволити компанії вперше вийти на стабільні високі частоти при таких об’ємах кешу й готувати повноцінні X3D-моделі для ринку.

Водночас AMD не згадала про чутки навколо процесора Ryzen 9 9950X3D2. За неофіційною інформацією, йшлося про модель із подвійним 3D V-Cache, однак у публічному анонсі компанія взагалі не послалася на існування такої моделі.

Джерело: videocardz

