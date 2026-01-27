Дефіцит: AMD постачатиме Ryzen 7 9850X3D з пам’яттю та кулером за $1000

AMD готує офіційний набір з Ryzen 7 9850X3D, пам’яттю та кулером / UNIKO's Hardware

Новий процесор AMD Ryzen 7 9850X3D має вийти на світовий ринок уже за кілька днів, однак Китай, схоже, отримає ексклюзивний варіант комплектації до старту продажів. Видання UNIKO’s Hardware зафіксувало появу офіційного коробкового комплекту, до якого входить сам процесор, система охолодження Cooler Master і оперативна пам’ять V-Color. Такий набір позиціюють як зручне рішення “усе в одному”.





Апаратні набори давно знайомі ринку — особливо в США, де ритейлери на кшталт Micro Center раніше пропонували безкоштовні комплекти 32 ГБ DDR5 під час купівлі процесорів Ryzen 7000. Проте зазвичай це ініціатива продавців, а не виробників, і найчастіше вона обмежується комбінацією CPU, пам’яті та материнської плати без кулера.

У цьому випадку ситуація інша. На коробці чітко видно логотипи AMD, Cooler Master і V-Color, що вказує на офіційну співпрацю брендів, принаймні для китайського ринку. Набір уперше показали на останньому пресзаході Cooler Master у регіоні.

До комплекту входить процесорний кулер Cooler Master Hyper 612 Apex, який окремо коштує $79,99. Також покупці отримають 32 ГБ оперативної пам’яті V-Color Manta XFinity RGB DDR5-6000. Зараз така пам’ять окремо коштує близько $500, хоча ще у вересні 2025 року (менш ніж пів року тому) її продавали приблизно за $200. Наочна демонстрація зростання цін на пам’ять. Сам процесор Ryzen 7 9850X3D має рекомендовану ціну $500. Якщо скласти вартість усіх компонентів окремо, загальна сума сягає близько $1080. Водночас реальну ціну самого набору AMD поки що не оголосила, хоча джерела оцінюють його приблизно в $1000.

Цікаво, що кілька днів тому AMD заявила: Ryzen 7 9850X3D не потребує високошвидкісної DDR5-пам’яті. За внутрішніми тестами компанії, різниця в ігровій продуктивності між стандартною пам’яттю DDR5-4800 за специфікацією JEDEC і розігнаними модулями DDR5-6000 з профілями EXPO становить менш ніж 1% FPS. Це означає, що користувачі можуть обійтися найдешевшими комплектами DDR5 без відчутної втрати продуктивності в іграх.

