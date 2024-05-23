Відтворений з ігор Fallout термінал керує розумним будинком за допомогою Raspberry Pi

Всі, хто грав у Fallout, знайомі з терміналами, розміщеними по всьому ігровому світу. Це комп’ютери, з якими гравець регулярно взаємодіє під час гри. Ентузіасту Rick (@r1ckp) вдалося створити справжню робочу копію nfrjuj термінала за допомогою Raspberry Pi. Цей проєкт переносить шматочок всесвіту Fallout у реальний світ.

Ця репліка маэ такий самий вигляд, як оригінальний термінал, аж до іржавих плям та закруглених країв. Він запускає спеціальний інтерфейс, який схожий на інтерфейс командного рядка в іграх. Пристрій має РК-екран для виведення відео, який Рік вирішив розмістити за лінзою Френеля, щоб отримати ефект округлості.

Моддер зробив пристрій функціональною частиною свого розумного будинку. Він діє як інтерактивний текстовий помічник, який здатний обробляти команди. Запити включають керування світлом або будь-яку функцію розумного будинку.

Термінали Fallout мають клавіатуру, тому Рік використав у своєму проєкті Raspberry Pi 400. Через HDMI він підключений до 7” сенсорного екрана Waveshare, якому наданий ретро-вигляд і відчуття завдяки вигнутій лінзі Френеля.

Корпус був створений з нуля за допомогою програмного забезпечення CAD. Він був надрукований на 3D-принтері Bambu A1 за допомогою PETG. Потім частини були відшліфовані перед тим, як отримати постапокаліптичну розфарбовку.

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Побачити більше фото окремих компонентів та дізнатися більше деталей можна на X Twitter, де автор детально розповідає про проєкт.

Джерело: Tom`s Hardware

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