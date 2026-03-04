Від шифрів до контрабанди: як журналісти висвітлюють події в Ірані без інтернету

Depositphotos

Після ударів, унаслідок яких загинули високопосадовці Ірану, країна відключила доступ до інтернету. Журналісти покладаються на супутниковий зв’язок, зашифровані застосунки та контрабандні відеоматеріали, щоб повідомляти про події зсередини країни.





Скоординовані ізраїльські та американські удари вразили військовий комплекс у Тегерані в суботу. Загинули десятки високопоставлених представників режиму, включно з верховним лідером Ірану Алі аль-Хаменеї. За кілька годин уряд запровадив майже повне відключення інтернету, відрізавши країну від зовнішнього світу. Мостафа Заде, міжнародний журналіст із Тегерана, розповідає виданню Wired Middle East, що він не був здивований ані тим, що Сполучені Штати завдали удару, ані тим, що зник мобільний зв’язок на його телефоні, а за ним і дротовий інтернет.

“Це дуже схоже на реакцію держави під час січневого силового придушення, а також на хвилі заворушень, що були ранішею. Головна турбота іранського уряду — запобігти комунікації між ізраїльськими розвідувальними оперативниками та будь-якими контактами всередині країни. Але найважчий тягар цієї політики лягає на журналістів і працівників місцевих медіа, які втрачають доступ до своїх найосновніших інструментів”, — каже Заде.

Уряд регулярно відключає доступ до інтернету під час криз, зазвичай пояснюючи це міркуваннями безпеки. Журналісти, активісти та звичайні громадяни, які намагаються задокументувати те, що відбувається на місцях, стикаються з вибором: знайти спосіб обійти обмеження — ризикуючи арештом — або мовчати. Під час протестів, що спалахнули після смерті Махси Аміні у вересні 2022 року, влада неодноразово сповільнювала або частково переривала з’єднання, намагаючись зірвати комунікацію та координаційні мережі.

Тож,до подій цього лютого Заде був частково підготовлений, організувавши п’ятиденну поїздку до Туреччини, щоб продовжити працювати. Але йому не так пощастило під час попереднього відключення — на тлі 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем у 2025 році. Американська газета, для якої він таємно готував матеріали, перестала отримувати від нього звістки, і його редактор побоювався найгіршого. Цього разу, хоча він мав доступ до з’єднання Starlink, Заде вирішив ним не користуватися.





“Ризик того, що іранська розвідка виявить супутниковий сигнал і відстежить його джерело, був надто великий. Арешт на цій підставі може призвести до звинувачень у державній зраді або шпигунстві”, — розповів він.

Багато його колег, за словами Заде, ухвалили таке саме рішення. Інші ж, однак, залишилися непохитними. Це було дуже небезпечно: будь-хто, обвинувачений у шпигунстві, особливо на користь Ізраїлю або Сполучених Штатів, тепер стикається зі смертною карою та конфіскацією майна. Стратегії іранських журналістів і активістів для репортажів в умовах облоги включають використання зашифрованих месенджерів, таких як Signal і Threema, міжнародні телефонні дзвінки, SMS та відео, зняті громадянами і вивезені з країни у зашифрованому вигляді.

“Журналісти платять найвищу ціну. Право на інформацію завжди стає першою жертвою, коли уряд надає пріоритет своїм безпековим цілям”, — підсумовує Заде.

Ерфан Хоршиді керує правозахисною організацією з-за меж Ірану, але очолює велику команду в Тегерані. Напередодні січневих протестів його група контрабандою завезла термінали Starlink для дисидентів. Його команда вперше змогла передавати звіти, відео та фото майже в режимі реального часу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Це єдиний засіб, який дозволяє правозахисним організаціям передавати точну й достовірну інформацію зовнішньому світу. До Starlink відключення інтернету створювали величезні прогалини в документуванні порушень прав людини”, — каже Хоршиді.

Щоб частково заповнити ці прогалини, медіаорганізації та правозахисні групи, що працюють в Ірані, покладаються на зображення високої роздільної здатності від комерційних постачальників, таких як Maxar Technologies і Planet Labs, доповнені даними середньої роздільної здатності з програми Copernicus Європейського космічного агентства. Бакір Салехі, іранський журналіст, який співпрацює з європейським новинним виданням, каже, що супутникові знімки нині є ключовими для роботи його редакції, хоча вони мають свої обмеження. Порівнюючи зображення певних локацій “до” і “після”, репортери можуть помітити пошкоджені будівлі, транспортні засоби та уламки — але не можуть ідентифікувати осіб або перевірити кількість жертв.

“Ця межа є тією, яку я відмовляюся переходити. Я завжди зазначаю похибку і ніколи не публікую числові оцінки жертв, спираючись лише на супутникові знімки”, — говорить Бакір.

Натомість він використовує зображення, щоб встановити масштаб і ступінь руйнувань, а потім підтверджує це свідченнями та додатковими доказами. Інший метод передбачає використання команд за межами зони відключення, які безперервно записують офіційні канали, а потім розбирають відео кадр за кадром у пошуках будь-яких видимих маркерів, таких як дорожній знак або лінія хребта на тлі.

Після вилучення ці візуальні фрагменти можна геолокувати та звірити із супутниковими знімками, щоб підтвердити місце і приблизний час військових подій. Відеоматеріали потім можуть бути надіслані до уражених районів, де, за словами Салехі, члени команди зберігають оригінальні копії кожного файлу та одразу після отримання створюють для кожного файлу криптографічні хеші. Це допомагає довести, що матеріал не був змінений між моментом зйомки та публікацією.

“Відео стискається або замінюється статичними кадрами, а файли надсилаються невеликими сегментами для повторного збирання за межами країни. Коли це неможливо, джерела надсилають короткі зашифровані повідомлення лише з ключовими деталями”, — розповів Салехі.

Оскільки зараз інтернет у країні працює лише на 4% (!), щоб зберегти дорогоцінні дані, Салехі каже, що його редакція скоротила весь вхідний потік інформації до найнеобхіднішого. Цей метод вимагає величезних щоденних зусиль. Координація десятків неформальних кореспондентів, перевірка повідомлень і забезпечення швидкості та точності передавання інформації — це повноцінна операція, що накладається на його безпосередню журналістську роботу.

Операція Хоршиді зазнає значно більшої уваги з боку влади. Його команда повинна постійно переміщати пристрої Starlink протягом дня, ніколи не працюючи довго з одного місця, щоб уникнути виявлення іранською розвідкою. Його люди групами переміщуються між містами в пошуках стабільного супутникового з’єднання — практика, що наражає їх на блокпости та спостереження в той час, коли воєнізована організація “Басідж” заполонила вулиці — а ціною затримання може бути смерть.

“Моя найбільша тривога сьогодні — що когось із членів команди можуть заарештувати під час поїздки з Тегерана до іншого міста для використання пристроїв Starlink. Але це те, що ми можемо зробити, щоб підтримувати потік інформації”, — каже Хоршиді.

За даними Amnesty International, Іран стратив понад 1 000 людей у 2025 році — більш ніж удвічі більше, ніж у 2024 році, і це найвищий річний показник за понад десятиліття. Судові органи країни здійснили щонайменше 15 страт осіб, обвинувачених у шпигунстві на користь Ізраїлю, з початку бойових дій із Тель-Авівом у червні 2025 року.





Джерело: WIRED