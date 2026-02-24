Майнінг біткоїна “ожив”: складність злетіла на 15% та побила історичний рекорд

Depositphotos

Складність майнінгу біткоїна зросла на 14,7% до 144,4 трильйона під час останньої корекції в п’ятницю, зафіксувавши найбільше абсолютне збільшення в історії після відновлення мережевого хешрейту, який раніше просів через масові відключення під час недавньої зимової бурі у США.





Корекція складності відбулася на блоці №937 440, згідно з даними експлорера мережі Bitcoin Mempool, і компенсувала попереднє різке падіння на 11% в минулому циклі. Складність автоматично коригується кожні 2016 блоків — приблизно раз на два тижні — щоб забезпечити середній час генерації блоку близько 10 хвилин незалежно від кількості активних майнерів.

За даними панелі Clark Moody, блоки генерувалися в середньому кожні 8 хвилин 47 секунд під час останнього циклу, що значно швидше за цільові 10 хвилин протоколу, тому система підвищила складність.

Хешрейт мережі зріс приблизно з 884 екзахешів на секунду до 1030 екзахешів на секунду за той самий період, що свідчить про суттєве збільшення активних обчислювальних потужностей. Збільшення складності склало приблизно 18,5 трильйона в абсолютному вимірі — найбільший показник в історії корекцій.

“Останні дві корекції спочатку знизили складність майнінгу на 15,8T, а потім одразу додали 18,5T назад, підкресливши масштаб коливань. Мережі Bitcoin знадобилося понад 11 років, щоб загалом досягти складності 15T”, — зазначив розробник Mempool під ніком Mononaut.

Остання корекція відбулася після періоду серйозних погодних збоїв у США, коли масштабна зимова буря змусила багатьох операторів тимчасово вимкнути обладнання, щоб зменшити навантаження на електромережі. Тоді приблизно 200 EH/s обчислювальних потужностей було відключено в основних майнінгових пулах, включаючи падіння хешрейту пулу Foundry USA (найбільшого за часткою ринку) приблизно на 60%. Це призвело до збільшення середнього часу генерації блоків понад 12 хвилин і спричинило значне зниження складності. Після покращення погодних умов майнери знову ввімкнули обладнання, відновивши хешрейт.

“Хешрейт, ймовірно, падав через суворі зимові умови у США, а не через побоювання щодо квантових комп’ютерів”, — зазначив керуючий партнер Ten31 Марті Бент у X.

Хоча зростання на 14,7% є одним із найбільших сучасних змін, воно значно менше за рекордні відсоткові збільшення ранніх років мережі. Найбільша корекція в історії у відсотковому вимірі сталася 9 липня 2011 року, коли складність зросла на 31,5%, за нею йшло збільшення на 29,9% 12 червня 2011 року та на 23,2% 17 серпня 2011 року — у той час мережа була значно меншою, а хешрейт змінювався набагато волатильніше. Попри те, що це стало найбільшим абсолютним зростанням, новий рівень складності все ще нижчий за попередній пік понад 155 трильйонів, зафіксований у листопаді 2025 року.





Джерело: The Block