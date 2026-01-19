На тлі заворушень в Ірані різко зросло використання біткоїну

Depositphotos

Звіт аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis свідчить про різке зростання використання біткоїна в Ірані протягом останнього місяця. Від початку протестів обсяг виведень на суму понад $10 тис. до гаманців із самостійним зберіганням зріс на 262%.

У звіті проаналізовано зростання обсягів виведення коштів із криптобірж на невідомі біткоїн-адреси, що вказує на відмову частини населення від централізованої фінансової системи на користь децентралізованих P2P-розрахунків. Серед причин підвищеного інтересу до self-custody біткоїна у звіті називають стрімке знецінення іранського ріала та зростаючу потребу громадян діяти поза фінансовими каналами, контрольованими державою.

Аналітики також зафіксували сплески криптоактивності в Ірані під час інших значних внутрішніх і геополітичних подій, зокрема після терактів у Кермані в січні 2024 року, ракетних ударів Ірану по Ізраїлю в жовтні 2024 року та під час так званої 12-денної війни. У цей же період найбільша та найпопулярніша іранська біржа Nobitex зазнала зламу на $90 млн.

“Ця модель зростання виведень BTC у періоди підвищеної нестабільності відображає глобальний тренд, який ми спостерігали й в інших регіонах, охоплених війнами, економічними кризами або державними репресіями”, — зазначається у звіті.

Chainalysis нагадує, що це не перший випадок різкого зростання прийняття біткоїна в умовах кризи. Раніше компанія фіксувала подібні тенденції в Україні на тлі війни з Росією, а також в Аргентині та Венесуелі під час девальвації національних валют. Протести в Ірані тривають із кінця грудня. У їхньому контексті використання біткоїна розглядається і як форма протесту — добровільний вихід громадян із традиційної фінансової системи.

Водночас іранський режим, за даними аналітиків, також використовує криптовалюти для обходу санкцій і відмивання коштів. Той самий звіт Chainalysis вказує, що Корпус вартових ісламської революції (IRGC) може забезпечувати близько половини всієї криптоактивності в Ірані, загальний обсяг якої оцінюється в $7,78 млрд. Окремий звіт TRM Labs раніше повідомляв, що дві криптобіржі у Великій Британії фактично були прикриттям для іранського режиму, а аналітики Elliptic ще раніше вказували на участь Ірану у майнінгу біткоїна з метою монетизації енергоресурсів.

Біткоїн — не єдина технологія, що виявилася корисною для іранців під час протестів. Наявність Starlink стала однією з ключових причин, чому інформація взагалі змогла виходити з країни в умовах запроваджених владою інтернет-блекаутів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Gizmodo.com