Вийшов Blade Runner: Enhanced Edition — довгоочікуваний ремайстер гри Blade Runner 1997 року

Компанія Nightdive Studios нарешті випустила гру Blade Runner: Enhanced Edition. Це довгоочікуваний ремайстер оригінальної гри Blade Runner, що вийшла ще 1997 року.

Ремастер отримав низку покращень у порівнянні з оригіналом. Так, у Blade Runner: Enhanced Edition оновлено моделі та анімацію. Удосконалені внутрішньоігрові інструменти допоможуть працювати з підказками при вистеженні ворожих реплікантів. Крім того, гра забезпечує частоту 60 кадрів за секунду в порівнянні з 15 кадрами за секунду в оригінальній версії. Зрештою, гравці можуть скористатися геймпадом для керування.

Оригінальна пригодницька гра Blade Runner загалом повторювала сюжет однойменного фільму 1982 року. Проте замість фіксованого сюжету у грі випадково генерувалася особистість деяких персонажів перед кожним початком гри. Тож під час різних проходжень одні й ті самі персонажі могли бути як людьми, так і реплікантами. Blade Runner пропонувала розгалужені сюжетні лінії та різні варіанти кінцівок.

Ремастер Blade Runner: Enhanced Edition доступний на платформах ПК, PlayStation, Xbox та Switch.

Джерело: Engadget