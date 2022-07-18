Вийшов перший трейлер серіалу “Ідол” з Лілі-Роуз Депп та співаком The Weeknd від творця “Ейфорії”

Канал HBO опублікував перший тизер-трейлер нового серіалу The Idol / “Ідол” від творця знакового ТВ-проекту Euphoria / “Ейфорія” Сема Левінсона. Крім іменитого шоураннера, серіал виділяється цікавим акторським складом.

Так, титульну роль зіграє Ейбел Макконен Тесфайє, більш знайомий широкому загалу під сценічним псевдонімом The Weeknd, а його екранною партнеркою стане Лілі-Роуз Мелоді Депп – дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді.

Сюжет серіалу побудований на стосунках загадкового власника нічного клубу в Лос-Анджелесі (і за сумісництвом лідера сучасного культу) та починаючої поп-зірки. Якщо ви дивилися серіал Euphoria / “Ейфорія”, то можете припустити, що на вас чекає (підказка – яскрава психологічна драма).

Дату виходу серіалу The Idol / “Ідол” на платформі HBO поки не оголосили, але у трейлері обіцяють, що прем’єра відбудеться “дуже скоро”.