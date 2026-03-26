На Netflix вийшов новий серіал жахів від творців "Дивних див"

Відсьогодні на Netflix транслюється новий серіал в жанрі жахів та психологічного трилеру: його продюсували брати Даффери, відомі як творці хітових “Дивних див”.
Серіал з промовистою назвою “Скоро трапиться щось страшне” / Something Very Bad Is Going to Happen оповідає про пару наречених, які приїздять до сімейного маєтку за кілька днів до весілля і стикаються з надприродними подіями. Ідея дещо нагадує дебютний повнометражний фільм Джордана Піла “Пастка”.
Наречена Рейчел, яку грає Каміла Морроне (“Нічний адміністратор”), по приїзду до будинку майбутнього чоловіка Ніка у виконанні Адама ДіМарко (“Білий лотос”) починає відчувати непереборне та неминуче почуття жаху, коли ситуацію ще більше погіршує її свекруха (Дженніфер Джейсон Лі), яка виконує дивні ритуали в очікуванні великого дня.
На цей час для перегляду на Netflix доступні усі 8 епізодів в українському дубляжі, які тривають до години кожен. Серіал ще немає загальних оцінок від критиків на сайтах-агрегаторах рецензій, але деякі сайти вже оприлюднили свої огляди.
“Покинуті немовлята, рожеві туфельки Барбі та серійні вбивці, що перерізають горло? Цей весільний серіал жахів від творців “Дивних див” настільки пекельний, що, можливо, я більше ніколи не засну”, — пише Люсі Манган з The Guardian.
Роз і Метт Даффери виступають виконавчими продюсерами, а шоуранером стала Гейлі З. Бостон, яка раніше працювала сценаристкою для серіалів “Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо” та “Мисливців”.
Серед інших проєктів Netflix, над якими працюють Даффери: анімаційний приквел “Дивних див”, який не так давно розкрив нового персонажа, а також серіал The Boroughs, такий собі sci-fi про інопланетян та пенсіонерів.
