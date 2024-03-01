Вікіпедія більше не вважає сайт CNET «надійним джерелом» — після скандалу зі статтями, згенерованими ШІ

На тлі буму штучного інтелекту у 2022 році CNET почав використовувати технологію для написання деяких статей — та зрештою зіткнувся з критикою й видалив частину матеріалів через велику кількість помилок та плагіат.

Зважаючи на це, Вікіпедія знизила рейтинг CNET на окремій сторінці з переліком «надійних джерел інформації», йдеться у звіті Futurism.

«CNET, який зазвичай вважають надійним технічним джерелом, почав експериментально запускати статті, створені ШІ, які рясніють помилками», — написав редактор Вікіпедії Девід Джерард. «Будь-яку з цих статей, які потрапляють до статей Вікіпедії, потрібно видаляти».

На цей час сторінка надійних джерел Вікіпедії містить три записи для CNET, розбиті на три періоди часу:

до жовтня 2020 року, коли Вікіпедія вважала CNET «загалом надійним» джерелом;

між жовтнем 2020 року та сьогодні, коли Вікіпедія зазначає, що сайт був придбаний компанією Red Ventures, «що призвело до погіршення редакційних стандартів» і стверджує, що немає консенсусу щодо надійності;

між листопадом 2022 року та січнем 2023 року, коли Вікіпедія зазначила CNET «загалом ненадійним», оскільки сайт почав використовувати інструменти ШІ «для швидкого створення статей, пронизаних фактичними неточностями та партнерськими посиланнями».

Futurism зазначає, що проблема зі створеним штучним інтелектом контентом CNET також викликала ширшу дискусію в спільноті Вікіпедії загалом щодо надійності джерел, що належать Red Ventures, таких як Bankrate і CreditCards.com. Ці сайти публікували створений штучним інтелектом контент приблизно в той самий період часу, що й CNET. Редактори також розкритикували Red Ventures за відсутність інформації про те, де і як впроваджувався ШІ, що ще більше підірвало довіру до публікацій компанії.

У відповідь на зниження рейтингу та суперечки навколо контенту, створеного штучним інтелектом, CNET випустив заяву, у якій стверджується, що сайт підтримує високі редакційні стандарти:

«CNET є найбільшим у світі постачальником неупереджених новин і порад, орієнтованих на технології. Нам довіряють майже 30 років завдяки нашим суворим редакційним стандартам і стандартам перевірки продуктів. Важливо пояснити, що CNET активно не використовує штучний інтелект для створення нового контенту. Хоча ми не маємо конкретних планів, будь-які майбутні ініціативи будуть супроводжуватися нашою публічною політикою щодо ШІ».

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