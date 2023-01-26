Сайт CNET виявив помилки в майже половині опублікованих матеріалів (41 з 77), які писав штучний інтелект

CNET опинився в епіцентрі уваги цього місяця, коли виявилось, що деякі матеріали для видання писав штучний інтелект. Згодом керівництво сайту повідомило, що використання ШІ-інструменту тимчасово зупинено.

Сайт CNET, який спеціалізується на написанні технічних новин, знайшов та виправив помилки в 41 із 77 опублікованих матеріалів, які писав для них штучний інтелект. Статті з виправленнями включають матеріали під назвами «Що таке складні відсотки?», «Скільки коштів потрібно зберігати у депозитному сертифікаті?», «Чи впливає позика під нерухомість на приватне іпотечне страхування?» і десятки інших. Кілька статей містять примітку про виправлення: “Ми замінили фрази, які не були цілком оригінальними”, що вказувало на те, що частина тексту могла бути плагіатом.

Раніше цього місяця ЗМІ повідомили, що CNET місяцями тишком-нишком публікував статті, написані ШІ, не привертаючи особливої уваги громадськості та не роблячи офіційного оголошення. Надалі журналісти звернули увагу на численні помилки в статті CNET про складні відсотки. Пізніше у всіх матеріалах, написаних ШІ, з’явилось застереження:

“Зараз ми перевіряємо цю історію на точність. Якщо помилки будуть знайдені, ми оновимо матеріал та видамо виправлення”.

Минулого тижня The Verge повідомило, що автоматизовані інструменти використовувалися в CNET задовго до появи перших статей з примітками про те, що їх писав ШІ, а більшість співробітників не знали, що подібна технологія взагалі наявна у виданні.

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Статті, написані за допомогою штучного інтелекту, створені в першу чергу для того, щоб просунути їх в Google за ключовими словами, щоб на сторінках можна було розміщувати прибуткову рекламу партнерів. Материнська компанія CNET, Red Ventures, яка також володіє сайтами Bankrate, The Points Guy і CreditCards.com, може отримувати прибуток щоразу, коли читач реєструється для отримання кредитної картки з однієї зі статей, які користуються великою популярністю.

Після тижнів дебатів про політику CNET щодо розкриття інформації про використання інструментів штучного інтелекту, керівництво Red Ventures і CNET повідомило співробітникам, що компанія тимчасово призупиняє публікацію контенту, створеного ШІ, на всіх вебсайтах. Проте, схоже, помилки не стануть перешкодою для CNET перед тим, щоб надалі використовувати інструменти ШІ.

“CNET продовжить досліджувати та тестувати, як ШІ може бути використаний для допомоги нашим командам у написанні порад і статей на основі загальновідомих фактів. Цей процес не завжди може бути легким, але ми продовжимо використовувати цей інструмент — як і будь-які інші нові технології, які, на нашу думку, роблять життя кращим”, — пише шеф-редакторка CNET Конні Гульєльмо.

Джерело: The Verge