Вінс Зампелла, творець Call of Duty та керівник Battlefield, загинув у автокатастрофі

Вінс Зампелла, найбільш відомий як співтворець франшизи Call of Duty та співзасновник Respawn Entertainment, загинув у віці 55 років в автокатастрофі поблизу Лос-Анджелесу.

Як повідомляє NBC, про аварію за участю одного автомобіля на північ від Лос-Анджелеса в горах Сан-Габріель повідомили 21 грудня, приблизно о 12:45 місцевого часу. Автомобіль з двома людьми, що рухався на південь, з’їхав з дороги та врізався в бетонний бар’єр. Пасажир вилетів, а водій опинився у вогняній пастці внаслідок пожежі. Водій загинув на місці події, а пасажир помер у лікарні.

Зампеллу вважають неймовірно талановитим розробником ігор, який змінив індустрію завдяки Call of Duty, франшизі, яку він створив разом з Джейсоном Вестом у 2003 році в Infinity Ward. Зампелла опинився в центрі гучного судового позову проти Activision, в якому стверджувалося, що видавець заборгував Зампеллі та команді Infinity Ward мільйони доларів несплачених роялті за Call of Duty.

Зампелла та Вест забрали значну частину команди Infinity Ward із собою до EA, де вони стали співзасновниками Respawn Entertainment. Остання створила Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order та Star Wars Jedi: Survivor. Успіх Respawn під керівництвом Зампелли призвів до його підвищень всередині EA, де на посаді генерального менеджера групи він керував Battlefield — дехто вважає, що він врятував серію.

