Анонсована Call of Duty: Black Ops 7 — дія відбувається у 2035 році, але чекати так довго не знадобиться

Call of Duty: Black Ops 7

Зустрічаємо Call of Duty: Black Ops 7 — на Xbox Games Showcase 2025 компанія Activision показала трейлер. Гра напряму продовжує Black Ops 6, що вийшла торік.

Але Black Ops 7 прямо не продовжує події Black Ops 6, бо сюжет розпочнеться приблизно через 40 років після Black Ops 2 та Black Ops 6. Гравець побачить 2035 рік, в якому світ опинився на межі хаосу через психологічну війну та глобальні конфлікти.

Перед нами знову постане знайомий Девід Мейсон — цього разу в ролі лідера, який протистоїть новій загрозі. Його озброєна команда бореться проти маніпулятивного ворога, що використовує страх як основну зброю. Майло Вентімілья зіграє Девіда Мейсона, а до акторського складу також приєдналися Кірнан Шипка (у ролі нового персонажа Емми Каген) та Майкл Рукер, який повертається до ролі Майка Харпера з Black Ops 2.

Над грою знову працюють Treyarch і Raven Software. Raven веде кампанію, а Treyarch стоїть над мультиплеєром і загальним баченням. Це та ж команда, що стояла за шостою частиною. Кампанія буде доступна як для соло-проходження, так і в кооперативі — це повернення до кооп-гри після її відсутності у Black Ops 6. У багатокористувацькому режимі обіцяють нові мапи та зброю з найближчого майбутнього. Також повертається режим Round-Based Zombies з вилазками Темний Ефір.

Treyarch поки не розкриває деталей геймплею, але вказує, що Black Ops 7 — це «повний пакет Call of Duty». Тайлер Бал із Activision зазначив, що вперше серія Black Ops отримує два релізи поспіль, що дозволяє розвивати історію та продовжити активні сезони Black Ops 6 перед новим витком.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Гру планують випустити пізніше у 2025 році. Вона вийде на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One та ПК (через Battle.net, Steam і Xbox PC). Як і очікувалось, гра буде доступна з першого дня на Game Pass Ultimate та PC Game Pass. Про підтримку Nintendo Switch 2 не згадували.

Джерело: Call of Duty