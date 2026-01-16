Новини Пристрої 16.01.2026 comment views icon

Власник MacBook Pro 2018 року безплатно отримав від Apple модель з M4 Max за понад $4000

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Власник MacBook Pro 2018 року безплатно отримав від Apple модель з M4 Max за понад $4000
Фото: Reddit, otto-mate

Отримати надзвичайно дорогий пристрій замість старого — завжди приємно. Цей Apple MacBook Pro вимагав лише невеликого ремонту.

MacBook Pro 2018 року випуску, що належить користувачу Reddit з ніком otto-mate, потребував лише заміни акумулятора. Спочатку власник вирішив спробувати зробити це у сторонньому магазині, який запропонував йому заплатити 200 фунтів стерлінгів. Після цього він відніс MacBook до офіційного магазину Apple, де процедура мала коштувати 45 фунтів. З урахуванням замовлення нових деталей, працівники магазину запропонували почекати кілька днів.

Через тиждень з магазину зателефонували, щоб повідомити про отримання запчастин, але ще через тиждень ті ж самі працівники з жалем повідомили, що ноутбук перестав працювати під час ремонту. Після подальших спроб ремонту їм не вдалося відновити роботу пристрою. У магазині вирішили надали клієнту MacBook з характеристиками, які приблизно відповідають попередньому.

Звучить логічно та виправдано, але фактична пропозиція виявилася кращою, ніж можна було сподіватися. Йдеться про 16-дюймовий MacBook Pro з процесором M4 Max. Клієнт навіть погодився заплатити 245 фунтів за новий акумулятор та побажав отримати кредит у розмірі 150 фунтів за опцію дисплея з нанотекстурою. Зрештою Apple не взяла з нього ні копійки та безплатно надала конфігурацію вартістю 3249 фунті (близько $4353). За оцінкою Wccftech, це відповідає моделі з M4 Ma, 48 ГБ уніфікованої оперативної пам’яті та SSD на 2 ТБ.

Це не перший випадок, коли Apple безкоштовно надає значно швидший MacBook Pro. У листопаді ноутбук 2019 року з процесором Intel іншому користувачу замінили на MacBook Pro M5. Коментатори припускають, що у подібних випадках ремонтники, ймовірно, пошкодили старі ноутбуки.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Lenovo, Dell і HP підвищать ціни на ноутбуки та ПК з нового року: компанії попередили партнерів
HP OmniBook, OmniStudio X та Chromebook на CES 2026: тонші за MacBook Air, з новими процесорами
Apple Podcasts настійливо пропонує релігійні подкасти зі шкідливими посиланнями
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Понад $500 тис.: на аукціоні до 50-річчя Apple продають першу плату і перший чек компанії
ASUS оновила Zenbook, Vivobook, ROG і ProArt: OLED, нові чипи та автономність до 33 годин
Витік планів Apple на iOS 26.4, 27 та 28: персоналізована Siri, точне розташування "втрачених" AirPods та інше
MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Користувачі Linux назбирали $2000 на "премію" ремонтнику, який усуне баг зі звуком в Lenovo Legion Pro 7
Щоб створити iPhone Fold, Apple придбала і розібрала китайський телефон,— інсайдер
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
Велика робота над помилками в Apple iOS 27, — Марк Гурман про нову ОС для iPhone
Неочікувана компактність: макет Apple iPhone Fold порівняли з iPhone 17 Pro Max та Oppo Find N5 на відео
Найпопулярніші застосунки Apple App Store у 2025 році
Apple розробляє iMac OLED, — джерела серед постачальників
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Apple ввела штрафи для ритейлерів з Індії, які постачають iPhone "сірими" каналами в рф
Творець серіалу "Плюрибус" розкрив оригінальний фінал для Керол і Манусоса
На Apple чекає редизайн: автор Liquid Glass та наступник Джоні Айва йде до Meta після 10 років роботи
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати