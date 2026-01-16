Власник MacBook Pro 2018 року безплатно отримав від Apple модель з M4 Max за понад $4000

Отримати надзвичайно дорогий пристрій замість старого — завжди приємно. Цей Apple MacBook Pro вимагав лише невеликого ремонту.

MacBook Pro 2018 року випуску, що належить користувачу Reddit з ніком otto-mate, потребував лише заміни акумулятора. Спочатку власник вирішив спробувати зробити це у сторонньому магазині, який запропонував йому заплатити 200 фунтів стерлінгів. Після цього він відніс MacBook до офіційного магазину Apple, де процедура мала коштувати 45 фунтів. З урахуванням замовлення нових деталей, працівники магазину запропонували почекати кілька днів.

Через тиждень з магазину зателефонували, щоб повідомити про отримання запчастин, але ще через тиждень ті ж самі працівники з жалем повідомили, що ноутбук перестав працювати під час ремонту. Після подальших спроб ремонту їм не вдалося відновити роботу пристрою. У магазині вирішили надали клієнту MacBook з характеристиками, які приблизно відповідають попередньому.

Звучить логічно та виправдано, але фактична пропозиція виявилася кращою, ніж можна було сподіватися. Йдеться про 16-дюймовий MacBook Pro з процесором M4 Max. Клієнт навіть погодився заплатити 245 фунтів за новий акумулятор та побажав отримати кредит у розмірі 150 фунтів за опцію дисплея з нанотекстурою. Зрештою Apple не взяла з нього ні копійки та безплатно надала конфігурацію вартістю 3249 фунті (близько $4353). За оцінкою Wccftech, це відповідає моделі з M4 Ma, 48 ГБ уніфікованої оперативної пам’яті та SSD на 2 ТБ.

Це не перший випадок, коли Apple безкоштовно надає значно швидший MacBook Pro. У листопаді ноутбук 2019 року з процесором Intel іншому користувачу замінили на MacBook Pro M5. Коментатори припускають, що у подібних випадках ремонтники, ймовірно, пошкодили старі ноутбуки.